Real Madrid-presidenten hyller Martin Ødegaard

I et radiointervju spår Real Madrids mektige president, Florentino Pérez, Martin Ødegaard en stor fremtid i den spanske hovedstaden.

Perez gjestet mandag kveld programmet El Transistor på radiokanalen Onda Cero. Der lettet han på sløret om Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo og norske Martin Ødegaard.

– Martin Ødegaard kom hit som 16-åring. Nå er han 20. Han er blant de to-tre beste spillerne i Nederland. Om to-tre år vil han være blant stjernene i Real Madrid, sier Perez.

Perez var selv involvert da Ødegaard valgte å signere for Real Madrid i 2015, og antydet allerede da at nordmannen kunne bli blant lagets store stjerner. Drøyt fire år senere ser han ikke ut til å ha forandret mening.

– Ødegaard har hatt en god utvikling. Vi har et håp om at han en dag kan spille på førstelaget i Real Madrid, sa Perez til VG i desember.

Ødegaard har de siste to sesongene vært på utlån i Nederland, først for Heerenveen og nå for Vitesse.

Herjer i Nederland

Etter storspillet for Vitesse i Nederland denne sesongen, der Ødegaard står med ni mål og 12 målgivende pasninger i serien, har spekulasjonene om fremtiden hans igjen begynt å komme.

Den siste tiden har flere medier hevdet at Ajax er villig til å betale rundt 200 millioner kroner for nordmannen. Avisen Marca påpekte riktignok at Real Madrid ikke har planer om å selge nordmannen.

– Spilletid er det som er viktigst for meg for å kunne utvikle meg videre. Det vet jeg er tøft i Madrid, så vi får se. Jeg må høre hva de tenker, så får vi komme frem til noe sammen, sa Ødegaard i et intervju med VG i slutten av mars.

Videre sa han at han mener det ikke er gunstig å bytte klubb hver sesong.

– Det er veldig vanskelig å si. Det er eksempler på spillere som har vært lånt ut og har gått tilbake og blitt en del av troppen, og det er eksempler på dem som har blitt solgt og kjøpt tilbake. Akkurat hva de tenker for meg neste år, vet jeg ikke ennå, for jeg har ikke pratet med dem om det.

– Men at salg med en klausul om tilbakekjøp er et alternativ, det tror jeg absolutt, la han til.

Svarte på rykteflom

I intervjuet svarte også Perez på rykter om Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos og Eden Hazard for å nevne noe.

– Jeg er veldig interessert i å hente Hazard til Madrid. Han er av de store. Vi forsøkte å hente ham i fjor, men nå har han kun ett år igjen av kontrakten sin, det gjør det enklere.

Om Cristiano Ronaldos exit fra den spanske hovedstaden sa han følgende:

– Han ønsket å forandre og forbedre sin kontrakt. Det fikk han i Juventus. Til slutt var det best for alle. De beste spillerne trenger utfordringer. Cristiano har funnet en ny fotballfamilie, og om han er glad – er vi glade.

TROR PÅ ØDEGAARD: Real Madrid-president Florentino Pérez. Foto: EPA/NTB scanpix

Nå spekuleres det også i at kaptein Sergio Ramos kan forlate klubben.

– Sergio fortalte meg at han hadde et tilbud fra Kina, men de kunne ikke betale overgangssum på grunn av reglene der. Jeg sa han ikke kunne dra, det er ikke aktuelt å la kapteinen vår forlate klubben gratis.

Perez ønsket ikke å snakke for mye om andre spillere – tross alle ryktene om en kjøpefest i den spanske hovedstaden i sommer.

– Jeg har ikke snakket med Zinedine Zidane om Kylian Mbappé eller Neymar. Om vi ønsker en PSG-spiller, ringer vi presidenten til PSG. Overgangsvinduet starter 1. juli, vi vil snakke med Zidane, så får vi se. Vi kommer til å snakke om kjøp, men også om salg, sa han og la til at de ikke har fått noen tilbud på noen av sine spillere.

Han sa også at han ikke har forsøkt å hente Jürgen Klopp eller Mauricio Pochettino, men utelukker ikke at han kan prøve på det i fremtiden.

Publisert: 28.05.19 kl. 01:35 Oppdatert: 28.05.19 kl. 02:18