Vil foreslå Tore Strømøy som ny styreleder i Rosenborg

Kampen om styreledervervet i Rosenborg kan bli enda heftigere: Den velkjente NRK-programlederen Tore Strømøy blir foreslått som benkeforslag på årsmøtet torsdag.

Det er klubbveteranen Erling Næss (73) som vil sette Rosenborg-medlemmene på sporet av å stemme frem Strømøy som arvtager etter Ivar Koteng.

– Jeg har tenkt på dette i en måned. Vi må ha inn en type som samler og begeistrer. Jeg har brukt Marvin Wiseth som eksempel. En type som kan håndtere media og som samtidig kan noe om ledelse og toppidrett, sier Næss til Adresseavisen.

Til samme avis stiller Strømøy seg positiv. Han vil isåfall bli den tredje kandidaten: Fra før er Ståle Gjersvold innstilt fra valgkomiteen. Ivar Koteng, styreleder siden 2012, varslet nylig at han vil kjempe for å beholde toppvervet i landets største og mest suksessrike fotballklubb.

– Selvfølgelig stiller jeg om jeg blir foreslått fra benken. Jeg er en idrettsmann. Og jeg regner med at de to andre også synes det er artig. Det er jo artigere å vinne et løp med mange deltagere, sier den tidligere kappgjengeren til Adresseavisen.

Strømøy var styreleder i håndballklubben Byåsen i en fireårsperiode midt på 2000-tallet.

