SVERIGE-HELT: Emil Forsberg fotografert i forbindelse med kampen mot Norge i september 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kona ut til forsvar for Forsberg

Da Emil Forsberg (28) ble satt på benken igjen, rant det over for kona Shanga, som uttrykte sin misnøye i en Instagram-story.

Nå nettopp

– Det finnes ikke et eneste menneske på denne planeten som har rett til å behandle deg som en dritt, husk det, skrev hun – på engelsk – og tagget sin mann, gjengitt av blant andre Bild.

Det har ikke gått tyske aviser forbi, og selv om hverken fotball eller RB Leipzig eller treneren Julian Nagelsmann er nevnt på Instagram, så er de tyske mediene ikke i tvil om at det var et angrep mot Nagelsmann (32).

Klubben klarte 0–0 mot Bayern München sist. Men på samme måte som mot Frankfurt i cupen (1–3), var Emil Forsberg plassert på benken.

Foto: Faksimile fra Instagram til Shanga Forsberg

RB Leipzig hentet i sommer franske Chistopher Nkunku (22) og nå i vintervinduet spanske Dani Olmo (21), som startet mot Bayern og som så ble erstattet av engelske Ademola Lookman (kjent fra Everton) på slutten.

Nagelsmann ble torsdag spurt om «Forsberg-saken» på en pressekonferanse.

– Jeg har ikke beskjeftiget meg med innlegget, jeg behandler ikke Emil som en dritt. Jeg kan ikke følge med på alt som kommer på Internett. Jeg har ikke snakket med ham igjen og ser heller ingen grunn til det.

– Han har trent bemerkelsesverdig godt, kanskje bedre enn de siste ukene. Emil er ikke typen som skylder på andre, sa RB Leipzig-treneren ifølge Bild.

Avisen skriver at Forsberg kan komme til å spille fra start igjen, også fordi Nagelsmann vil rotere på laget med tanke på Champions League-kampen mot Tottenham onsdag. Men det er ingen hemmelighet at han var misfornøyd med Forsbergs prestasjoner i storkampene mot Dortmund og Gladbach (disse tre er sammen med Bayern München de fire klubbene som ligger på Champions League-plass i øyeblikket).

Expressen skriver at Emil Forsbergs dager i RB Leipzig kan være over. Han har slitt med skader deler av sesongen og har i det siste mistet plassen i førsteoppstillingen. Han kunne ikke spille den første EM-kvalifiseringen mot Norge på grunn av skade, men scoret i kampen i september. For Sverige -trener Janne Andersson er det bekymringsfullt at Forsberg ikke får spille kamper for tiden.

Publisert: 15.02.20 kl. 09:29

