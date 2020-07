UENIGE: Fotballpresident Terje Svendsen (t.v.) vil åpne opp for all fotball raskest mulig. Kulturminster Abid Raja (V) representerer en regjering som fortsatt holder litt igjen. Foto: Frode Hansen, VG

Raja og NFF i Twitter-dialog om breddefotball: – Minner om Trump

Samtidig som kulturminister Abid Raja (V) og Norges Fotballforbund bruker Twitter for å diskutere muligheten for å møtes, fyrer Trond Giske (Ap) løs mot både regjering og helsemyndighetene for håndtering av breddefotballen.

Oppdatert nå nettopp

Barn og unge, samt toppfotballspillere, har fått grønt lys til å trene og spille kamper som før. Men voksne breddefotballspillere har fortsatt ikke lov til å trene med kontakt.

Det skaper stor frustrasjon i deler av fotballfamilien. Norges Fotballforbund er invitert til et møte med regjeringen 10. august , men mener det er altfor sent. Forbundet mener hele sesongen er i spill for 50.000 voksne fotballspillere.

Abid Raja brukte Twitter for å kommunisere med fotballforbundet onsdag formiddag:

«Dere ber om møte snarest i juli. Jeg kan møte dere allerede imorgen! Jeg er på Knutholmen i Bremanger, og ferdig med program kl 17. Kan dere være på plass i morgen, eller vil dere jeg finner en annen dag?» skrev statsråden.

Fotballforbundet svarte med å oppfordre til et digitalt møte gjennom plattformen Teams:

«Fint om du kan stå for myndighetsskoordineringen og sørge for at relevante aktører fra helsemyndighetene deltar slik at vi i møtet kan få realitetsdiskusjoner rundt våre forslag til tiltak for å sikre forsvarlig åpning av breddefotballen» skrev NFF.

– Jeg har sett at idretten har bedt om møte med meg, og det prøver jeg å umiddelbart imøtekomme dem på, til tross for at jeg er på reise rundt i landet i hele juli. De må da møte meg hvor jeg er, og jeg er nå utenfor Oslo. De kan møte meg i Bremanger i morgen, Ålesund på fredag og helgen eller for eksempel i Molde på mandag. Eller på Stad, Bergen, Trondheim, Bodø eller Tromsø som jeg også skal til. Eventuelt kan jeg møte de digitalt, dersom idretten ikke kan reise opp eller er på ferie, sier Abid Raja til VG.

Trump-sammenlikning

Førstelektor ved Høyskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal, synes det er interessant at Raja tyr til Twitter og mener det er første gang han ser en «så Trump-istisk måte å kommunisere med omverdenen på».

– Så kan man spørre seg om dette bare er et forsvar mot den kritikken som har kommet mot regjeringen i forbindelse med åpning av breddefotballen. Nå kan jo Raja si at han faktisk har invitert NFF til et møte, og bruke det mot kritikken, sier Ringdal.

– Jeg mener dette er et taktisk grep for å illudere (gi inntrykk av, journ. anm.) handlekraft. Det minner om en president i USA, Donald Trump, som også opererer på Twitter heller enn i reelle samtaler. Det handler om «tilsynelatende handlekraft», legger han til.

VG har konfrontert Abid Raja med Trump-sammenlikningen:

– Jeg bruker Twitter jevnlig, som en av flere måter å kommunisere med omverdenen på. Til forskjell fra USAs president bruker jeg det derimot til direkte dialog, ikke som enveis kommunikasjon. I dag våknet jeg og så saken om dette i avisa Sunnmøringen - og da rettet jeg en invitasjon til idretten umiddelbart, sier han.

KOMMUNIKASJONSEKSPERT: Kjell Terje Ringdal fra Høyskolen Kristiania. Foto: Morten Holm / Scanpix

Kritisk Giske

Arbeiderparti-politiker Trond Giske mener det er bra at Raja tar et initiativ overfor idretten, men sier det er avgjørende at de faktiske beslutningstakerne er tilstede.

– Abid Raja er ikke mannen som bestemmer, sier Giske - og sikter til helseminister Bent Høie som den ansvarlige for covid19-forskriften.

Giske har gjentatte ganger tatt til orde for å gjenåpne breddefotballen også for voksne, før det er for sent og 2020-sesongen går i vasken.

– Jeg opplever ikke at idretten blir tatt på alvor. Sånn har det vært helt fra Bent Høie kalte meg en fotballbølle i VG, via sendrektigheten i åpningen av barneidretten og frem til nå, når man ikke vil diskutere breddefotballen for voksne. Det å få samlet fotballen og helsemyndighetene er Rajas oppgave, mener Giske.

IVRIG PÅ TWITTER: Donald Trump, president i USA. Foto: Jonathan Ernst / X90178

Han mener helsemyndighetene ikke har forstått hva breddefotball innebærer og viser til Espen Nakstads uttalelser til TV 2 nylig, der helsetoppen sa at selve fotballsparkingen ikke er noen stor risiko. Det er økt reisevirksomhet og kioskkøer som er kimen til bekymring.

– Du skal ikke ha mye greie på norsk 3. og 4. divisjon for å forstå at det er tull. Kommer det 200 personer på en sånn kamp, så er det en sensasjon. Det er ikke vanskeligere å opprettholde avstand i pølsekøen enn i matbutikken. Og går ikke det, så får man bare droppe kiosken, da, sier Giske.

– Tror du det har gått politisk prestisje i saken fra regjeringens side?

– Jeg tror det har gått prestisje i dette for lengst. Her skal man vise hvem som bestemmer, sier Giske.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få en kommentar fra helsedirektoratet.

Konfrontert med Ap-politikerens utspill, svarer Raja:

– Giske har helt rett i at det er en samlet regjering, basert på råd fra de helsefaglige myndighetene, som lager regler og retningslinjer for smittevern. Ett av de viktigste elementene i disse retningslinjene er at vi vil åpne samfunnet sammen, gradvis og kontrollert, og det er der logikken til Giske svikter. Vi kan ikke risikere å åpne for fort, noe som kan bety at vi må stenge ned igjen. Det ser vi eksempler på mange andre steder i verden nå. Og jeg vil i likhet med Høie minne om at vi ikke har vaksine eller behandling mot korona.

Helsedepartementet er forelagt Giske sine sitater, og stiller seg bak svarene til Raja.

TIDLIGERE KULTURMINISTER: Trond Giske. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Mener reglene må ha legitimitet

Tilbake til Trond Giske, som selv har vært kulturminister. I dag sitter trønderen i kulturkomiteen på Stortinget:

– Myndighetene har tross alt åpnet for fotball for 320.000 av 370.000 aktive spillere. Tror du ikke mange oppfatter at fotballen krever stadig mer, hver eneste gang de får noe?

– Jeg tror det er litt motsatt, jeg tror at dette ikke hadde blitt opplevd så meningsløst om det ikke var for at det var åpnet for så mange andre ting. Når utestedene er åpne til klokken 03, når danskebåten går for fullt, når laget ditt kan møtes med flere hundre personer for å se på fotball sammen - men ikke spille fotball. Det er da reaksjonen blir så sterk. Jeg tror at smittevernperspektivet er tjent med at folk oppfatter reglene som fornuftige, sier Giske.

Publisert: 08.07.20 kl. 16:44 Oppdatert: 08.07.20 kl. 16:59

Fra andre aviser