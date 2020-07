Totalkollaps fra Leicester: Nøkkelspillerne mistet hodet

(Bournemouth – Leicester 4–1) Bournemouth hadde stø kurs mot Championship og Leicester full fart mot Champions League. Så mistet Kasper Schmeichel og Çaglar Söyüncü hodet.

Og dermed kan også revene fra Leicester ha torpedert sin egen Champions League-drøm. Alt går Ole Gunnar Solskjær og Manchester Uniteds vei. Mer om det senere.

Joshua King var ikke med da Bournemouth tok imot Leicester på Englands sørkyst søndag kveld. Eddie Howes nøkkelspiller mistet kampen på grunn av en lårskade, men fikk fra tribuneplass kjenne på alle følelsene registeret har å by på.

I 65 minutter så det nemlig bekmørkt ut. Bournemouth var på vei mot Championship. Så snudde alt – i løpet av tre minutter.

Fra himmel til helvete

Premier League-toppscorer Jamie Vardy ga «The Foxes» ledelsen med sin 23. ligascoring etter 23 minutter. Bournemouth så tafatte, slitne og akterutseilte ut. Men på et tidspunkt hvor Leicester så ut til å ha full kontroll og feste grepet om en billett til neste sesongs Champions League, mistet to av deres beste spillere i 2019/20-sesongen hodet.

Først ut var Kasper Schmeichel.

Dansken skulle ta et helt vanlig utspill fra mål, men utsparket var kraftløst, og gikk rett i ryggen til Wilfred Ndidi. Ballen spratt til Callum Wilson som stormet mot Schmeichel, men spissen ble lagt i bakken av Ndidi før han rakk å avslutte.

Straffen satte Junior Stanislas sikkert i mål – og dermed var håpet tent.

To minutter senere skulle Çaglar Söyüncü miste hodet.

ROTET DET TIL: Kasper Schmeichel fortviler over innsluppet mål, mens Çaglar Söyüncü er i ferd med å bli vist det røde kortet. Foto: Andy Couldridge/NMC Pool / PA Wire

Basketak

Mannen som omtrent aldri scorer, Dominic Solanke, gjorde nettopp det. Han kom fri ute til venstre og skjøt via Schmeichel og i mål. Mens de fleste Bournemouth-spillerne løp etter Solanke for å feire at snuoperasjonen var komplett, havnet Callum Wilson inne i målet til Leicester, hvor han ga Söyüncü en dytt.

Den tyrkiske stopperbautaen reagerte med og først sparke, deretter rive, Wilson over ende. Følgelig ble han vist det røde kortet.

Bournemouth snudde på sensasjonelt vis kampen, og flyten den fortsatte.

Syv minutter før full tid stormet Stanislas mot Leicester-målet. Bournemouths nummer 19 ville tydelig over på venstrebeinet, og fikk omsider løsnet skudd, og avslutningen gikk via Youri Tielemans og Jonny Evans, før den trillet inn bak en utspilt Schmeichel.

Like før full tid scoret også Solanke like gjerne ett til etter nok en pasningsfeil i farlig område for Leicester.

Totalkollapsen til Leicester var et faktum.

Kampen om tilværelsen

Seieren var svært kjærkommen for Bournemouth, som istedenfor å være seks poeng unna trygg grunn, nå bare er tre poeng bak Watford og West Ham på henholdsvis 17. og 16. plass.

Samtlige av de lagene som nå kjemper for å overleve har et tøft kampprogram:

Bournemouth, som er nummer 18 på tabellen, skal allerede onsdag i aksjon borte mot tabelltoer Manchester City. Deretter skal de møte Southampton hjemme, før sesongen avsluttes borte mot Everton.

Dette er bunnlagenes gjenværende kamper:

15. plass: Brighton (36 poeng): Southampton (b), Newcastle (h), Burnley (b)

16. plass: West Ham (34 poeng): Watford (h), Manchester United (b), Aston Villa (h)

17. plass: Watford (34 poeng): West Ham (b), Manchester City (h), Arsenal (b)

19. plass: Aston Villa (30 poeng): Everton (b), Arsenal (h), West Ham (b)

Leicester-kollapsen

For Ole Gunnar Solskjærs del har dette vært en bortimot perfekt helg. Om hans Manchester United slår Southampton mandag kveld kan helgen faktisk kalles perfekt.

Lørdag fikk Chelsea, som var i førersetet i jakten på Champions League-kvalifisering, juling borte mot Sheffield United. Og Leicester raknet fullstendig mot Bournemouth. Dermed kan Manchester United innta 3.-plassen – og selv være i førersetet – med seier hjemme mot Soton.

Leicester er nå på 4. plass med 59 poeng, og klarte dermed ikke å ta seg forbi Chelsea. Om de røde djevlene da selv gjør jobben, vil Leicester være ute av topp fire med tre kamper igjen av sesongen.

De skal imidlertid møte Manchester United i siste serierunde, så håpet lever uansett. Men initiativet har de gitt fra seg.

Mandag morgen kommer også den offisielle dommen fra CAS om Manchester City blir utestengt fra Champions League. I så fall vil 5.-plassen gi Champions League-spill neste sesong.

Slik ser kampen om Champions League-billetten ut per nå:

1. Liverpool – 35 kamper, 93 poeng

2. Manchester City – 34 kamper, 69 poeng

3. Chelsea – 35 kamper, 60 poeng

4. Leicester City – 35 kamper, 59 poeng

5. Manchester United – 34 kamper – 58 poeng

Gjenstående kamper:

Chelsea: Norwich (h), Liverpool (b), Wolves (h)

Leicester City: Sheffield United (h), Tottenham (b), Manchester United (h)

Manchester United: Southampton (h), Crystal Palace (b), West Ham (h), Leicester (b)

