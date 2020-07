TAP: José Mourinho gir instrukser til Harry Kane og andre Tottenham-spillere underveis i kampen mot Sheffield United. Foto: MICHAEL REGAN / POOL

Erik Thorstvedt: – Det ville være veldig rart å gi Mourinho fyken nå

Tottenham kommer trolig ikke til Champions League - og kanskje ikke til Europa League heller. Men Erik Thorstvedt synes det ville være merkelig å sparke José Mourinho.

Nå nettopp

Det er bare ett år siden Tottenham var i Champions League-finalen - med en populær trener, Mauricio Pochettino.

I november overtok José Mourinho, og Tottenham er bare nummer 10 på tabellen før kampen mandag kveld - og etter den gjenstår bare fem matcher denne sesongen.

– Vi skal ikke glemme hvor dårlig det var under Pochettino på slutten. Pilen pekte nedover, sier tidligere Tottenham-målmann og nå TV 2-ekspert Erik Thorstvedt til VG.

– Det var et mirakel at de nådde Champions League-finalen, fortsetter han.

– Men samtidig følte jeg at det var en klar plan under Pochettino, selv om det fungerte dårlig på slutten.

les også Liverpool slo tilbake etter City-ydmykelsen

– Og det savner du under Mourinho?

– Jeg føler at Mourinho er en pragmatiker, som prøver å ta hver kamp som den kommer. Han spiller ut fra motstanderen. Foreløpig er det vanskelig å se hva de prøver å få til. Noen kamper spiller de helt ok, andre kamper er rævva.

– Bør Mourinho få fortsette?

– Det ville være veldig rart å gi Mourinho fyken nå. Vi må også ta med i beregningen at det trolig vil koste ei formue. Tottenham har også en ny stadion som ble mange milliarder kroner dyrere enn de trodde den skulle bli.

les også Berge sjokkerte Mourinhos Tottenham: Scoret sitt første mål i Premier League

– Men du er skuffet?

– Ja, kontrasten fra å være et etablert topplag så lenge, til å bli et midt på treet-lag, er stort. Men, bortsett fra Christian Eriksen, er det jo stort sett de samme spillerne, så jeg tror det kan være mulig å få det på stell igjen.

– Og Mourinho er rett mann?

– Det gjenstår å se. Vi kan i hvert fall ikke kippe ut managere i tide og utide. Spørsmålet er selvfølgelig om han er gått ut på dato sammenlignet med sabla gode managere som Klopp og Guardiola, men de har også bedre spillere til rådighet. Det er vanskelig å argumentere mot alle trofeene som Mourinho har i skapet sitt. Men jeg vil gjerne se en klar måte å spille. Det er det som i lengden gir best resultater.

les også Carragher fryktet at Klopp ville bli en flopp: – I ekstase over å ha tatt så feil

Den tidligere Liverpool-stjernen Robbie Fowler skriver i sin spalte i Mirror at det kan bli «en rask slutt for José Mourinho».

– Fansen ser på det faktum at de var i Champions League-finalen sist sesong og ikke en gang kvalifiserer seg nå, og de ser det som en bedrøvelig fiasko.

Robbie Fowler fastslår at Mourinho, uansett hvor han har vært, har oppnådd noe.

– Men det gjør han ikke med Tottenham denne sesongen, og det gir dem en stor, stor hodepine.

les også Mener Mourinho avslørte Solskjærs svakhet: – Et stort problem

VG-tips: Tottenham-Everton

* Både Tottenham og Everton kan i beste fall slik det ser ut nå håpe på å kjempe om Europa League-plass.

* Everton er sakte, men sikkert i ferd med å finne en form og fasong under manager Carlo Ancelotti. I sommerkampene så langt har laget innkassert syv av ni mulige poeng. Og over tid har Goodison Park-klubben kun tapt to av 11 siste ligamatcher (5-4-2).

* Men laget er nødt til å forbedre bortefasiten, som viser 4-3-9.

* Tottenhams sommerkamper har gitt blandede resultater med tap, seier og uavgjort. Sett over tid har laget kun vunnet én av ni siste kamper i alle turneringer. Hjemmefasiten i ligaen er slik: 9-3-4.

* Vertene har holdt buret rent i kun fire av 29 kamper under José Mourinho, og slik kan begge lag scorer til 1,72 i odds være en mulighet. HUB-forslaget er uavgjort til 3,50 i odds.

Spillestopp er kl. 20.55, og kampen der du på TV2 Sport Premium.

Publisert: 06.07.20 kl. 15:08

