MÅL! Bruno Fernandes scorer på straffe mot Tottenham og ordner 1–1 for Manchester United. Det var Uniteds 26. straffe de siste tre sesongene. Foto: Matt Childs/NMC Pool / PA Wire

Fersk rapport: Manchester United får flest straffer

Manchester United har totalt de siste sesongene - og særlig i 2019/20 - fått atskillige flere straffespark enn de andre av de «seks store», og også flere enn Leicester og Wolverhampton, som er med i Premier League-toppen.

Nå nettopp

Det er ingen av Premier League-klubbene som totalt i 2017/18, 2018/19 og 2019/20 (fram til corona-pausen) har fått like mange eller flere straffespark enn Ole Gunnar Solskjærs menn, viser en oversikt fra ekspertene i Football Observatory.

Alle de andre av de «seks store» kommer langt bak.

Derimot følger Crystal Palace (24) og Aston Villa (23, vel og merke med flere kamper) hakk i hæl med Manchester Uniteds 25 straffespark over snaut tre sesonger. United fikk forøvrig straffe nummer 26 mot Tottenham i sin første kamp etter corona-pausen. Bruno Fernandes scoret og sikret 1–1.

Til sammenligning har Manchester City fått 20 og Liverpool 15 straffespark i disse tre sesongene totalt.

Derimot er United - og også bykollega City - blant de dårligste til å utnytte straffene de får, mens Liverpool og Tottenham er ekstremt flinke til å sette ballen i mål fra 11-metersmerket.

– Straffe er ikke noe «gratismål». Du skal være god til å skyte, god til å tåle presset. Å gå fram og score på et straffespark er en ferdighet, sier TV 2-ekspert Petter Myhre.

SJELDEN VARE: Liverpool har fått ti færre straffer enn Manchester United siden sommeren 2017, viser ny rapport. Kanskje derfor Firmino (bak) markerer det spesielt når James Milner (i midten) har scoret. Georginio Wijnaldum (t.v.) og Jordan Henderson jubler også. Foto: Darren Staples / Sportimage/PA Images

– Det er mange som har byttet på å ta straffe i Manchester-klubbene. Hvis det blir usikkerhet, så blir det en snakkis og kan påvirke den neste som tar straffen.

Generelt mener Petter Myhre det er naturlig at de beste klubbene får flest straffespark, fordi de er mest inne i motstanderens felt og har kvikke spillere som er gode én mot én.

– Et lag som baserer seg på lange baller inn i feltet, vil normalt sett ikke få så mange straffer.

Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg er enig:

- Det er litt oppsiktsvekkende at ikke topplagene tapetserer pallen på denne tabellen.

– Vi hadde den samme diskusjonen i Norge da Rosenborg fikk flest straffer. Men det hadde jo den enkle forklaringen at de var mye i motstandernes straffefelt - mens motstanderne nesten ikke var i Rosenborgs straffefelt.

– Det mest overraskende er at Crystal Palace er «i teten». Det er vanskelig å bli klok på denne tabellen.

– Handler det om at dommerne står imot presset om å dømme straffe til de store lagene?

– Ja, det virker som dommerne står imot presset, kanskje det til og med har vippet den andre veien. Men det er vanskelig å være bastant om dette.

Burnley, som nå ligger midt på tabellen, får færrest straffespark av alle i Premier League, bare hvert 2363. minutt. Newcastle får nest færrest.

Det er særlig denne sesongen at Manchester United har fått mange straffer sammenlignet med de andre: 11 - mot Citys åtte som nest flest.

Flest straffespark de siste tre sesongene:

Manchester United - 25 straffer.

Crystal Palace - 24 straffer.

Aston Villa - 23 straffer *).

Manchester City - 20 straffer **).

Leicester - 19 straffer.

Liverpool - 15 straffer.

Andre utvalgte:

Wolverhampton - 13 straffer.

Arsenal - 12 straffer.

Chelsea - 12 straffer.

Tottenham - 11 straffer.

*) Aston Villa spilte i Championship både i 2017/18 og 2018/19.

**) Manchester Citys 20 er inkludert straffen i den utsatte kampen mot Arsenal.

Effektivitet (hvor høy prosent av straffene blir mål):

Chelsea - 100 prosent.

Burnley - 100 prosent.

Liverpool - 93,3 prosent.

Wolverhampton - 92,3 prosent.

Crystal Palace - 87,5 prosent.

Bournemouth - 84,6 prosent.

Andre utvalgte:

Arsenal - 83,3 prosent.

Tottenham - 81,8 prosent.

Manchester United - 64,0 prosent.

Manchester City - 63,2 prosent.

Kilde: Football Observatory.

VGs tips: Hjemmeseier med handikap

Man kunne se at Manchester United ikke hadde tatt altfor mye skade av corona-pausen i fredagens 1–1 -bortekamp mot Tottenham. Vertene henger med i kampen om en 4.plass, men er fem poeng bak Chelsea . Bør derfor ikke stå på motivasjonen på Old Trafford.

Marcus Rashford og Paul Pogba er tilbake etter fravær. Noe av spenningen vil ligge i om sistnevnte og Bruno Fernandes finner en rytme til beste for laget på midtbanen.

Det har ikke gått helt Sheffield Uniteds vei i lagets to matcher etter oppholdet. Ett poeng på to kamper, for å være presis. Og her dyktige Dean Henderson (k) og John Egan (f) ute. Nå liker vi bortelagets kollektive «aldri gi opp»-stil. Men vi tror det skal holde hardt i kveld.

Vi prøver hjemmeseier med 0–1-handikapp til 2,20 i odds. Spillestopp er kl. 18.55 og TV2 viser kampen.

Publisert: 24.06.20 kl. 08:21

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 30 27 2 1 66 – 21 45 83 2 Manchester City 30 20 3 7 76 – 31 45 63 3 Leicester City 31 16 7 8 59 – 29 30 55 4 Chelsea 30 15 6 9 53 – 40 13 51 5 Manchester United 30 12 10 8 45 – 31 14 46 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

