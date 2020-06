LEDIG: Trond Sollied har vært uten trenerjobb siden han fikk sparken i Lokeren for halvannet år siden. Dette bildet er fra pressekonferansen der han ble presentert i november 2018. Foto: Joachim Baardsen

Sollied fortsatt sugen på RBK-jobb: – Ønsker ikke at andre skal få sparken

Trond Sollied (61) tviler sterkt på at trenerkollega Eirik Horneland (45) får sparken på Lerkendal, men innrømmer at han fortsatt har en drøm om å lede Rosenborg igjen.

Nå nettopp

– Hvis det er noen som får sparken etter bare to-tre kamper, så brenner jo hele bygningen i Rosenborg. Jeg vil ikke tro at det er så ille, sier Sollied på telefon til VG fra sitt hjem i Belgia der han bor med familien.

Han får likevel med seg det meste som skjer i Eliteserien – via TV-skjermen.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Jeg ser de aller fleste kampene, og holder meg veldig godt oppdatert. Men det gjør jeg for så vidt når det gjelder, Tyskland, Spania, Italia og en drøss med andre ligaer. Jeg ser altfor mange kamper – bare spør kona, flirer 61-åringen.

Selv om det ikke er full fyr, så er det liten tvil om at Horneland er en presset mann etter at laget hans har tatt ett poeng på de to første kampene. Torsdag kommer Bodø/Glimt, som står med full pott og seks, på besøk til Lerkendal.

– Jeg så ikke den første kampen (0–0 mot Kristiansund), men jeg så tapet mot Molde. Da ble jeg så skuffet over det jeg så ... Jeg skal ikke si hva jeg gjorde etterpå, sier Sollied.

les også Sollied innrømmer: – Jeg hadde vært klar for RBK-jobben

Han sier at det «selvfølgelig» klødde i fingrene da han så tapet mot Molde.

– Dette må ikke forstås slik at jeg vil ta over etter Horneland nå. Jeg ønsker ikke at andre skal få sparken. Det har jeg opplevd selv. Men jeg har alltid vært åpen på at Rosenborg-jobben frister.

EGGEN-VIKAR: Trond Sollied fikk én sesong som Rosenborg-trener i 1998 da Nils Arne Eggen (t.h.) tok seg et «hvileår». Bildet er fra en trening i september 1998. Foto: Pål R. Hansen

Eggen-favoritt

Eggen har en rekke ganger lansert Sollied som den perfekte kandidaten, og i et ferskt intervju med VG gjentok Eggen at han synes det er litt rart at hans fotballfilosofi ikke har blitt godt nok ivaretatt av de mange etterfølgerne som har prøvd seg i klubben.

– I all beskjedenhet må jeg si at jeg fortsatt har tro på at «min måte», som fungerte utmerket internasjonalt over en tiårsperiode, er den beste, sa Eggen til for få dager siden.

Det hører med til historien at Eggen, som trente Rosenborg frem til 2002 og hadde en midlertidig ansettelse i 2010, har et godt forhold til nåværende trener Horneland.

les også Horneland om presset: – Jeg tenker fuck it

– Litt uerfaren, men en mann som passer inn i RBK-filosofien med fremoverrettet fotball. Han har fremtiden foran seg, sa Eggen til VG da Horneland ble ansatt i januar 2019, og svarer slik på spørsmål om Sollied i dag:

– Da må du snakk med Rosenborg, vettu ..., svarer Nils Arne Eggen høflig i en telefonsamtale med VG.

Han poengterer at det er hans gamle elev og venn det er snakk om, og at det er RBK som må uttale seg. Styreleder Ivar Koteng ønsker ikke å kommentere navn overfor VG.

les også Analyse: Horneland er på vei til å miste seg selv

Varsler snarlig trenercomeback

Sollied er for tiden uten jobb etter at han fikk sparken etter bare tre måneder i Lokeren i januar 2019. Den belgiske klubben ble for øvrig slått konkurs i april i år.

– Får vi se deg i en ny trenerjobb snart?

– Ja, det er slett ikke umulig. Det er ganske mye interesse, og jeg er klar. Det kan plutselig skje noe.

– Er det bare RBK som kan lure deg tilbake til Norge?

– Hehe, det kan hende andre klubber også kunne klart det. Hvis de er veldig lure. Men det er vanskelig å svare på det når det ikke er kommet til det punktet at jeg har tilbud, sier Sollied.

Publisert: 25.06.20 kl. 05:26

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 3 3 0 0 8 – 3 5 9 2 Brann 3 2 1 0 7 – 3 4 7 3 Bodø/Glimt 2 2 0 0 10 – 3 7 6 4 Kristiansund 3 1 2 0 9 – 4 5 5 5 Stabæk 3 1 2 0 4 – 2 2 5 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også

Mer om Rosenborg BK Eliteserien

Fra andre aviser