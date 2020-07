Cádiz-supporterne ga blaffen i coronaviruset og tok opprykksfesten på forskudd

(Fuenlabrada – Cádiz 1–0) Cádiz-supporterne var mer enn klare for opprykk til La Liga da laget møtte Fuenlabrada på hjemmebane, men feiringen kom litt for tidlig.

Bordet var dekket for at Segunda División-leder Cádiz kunne sikre opprykk til La Liga på hjemmebane lørdag. Uavgjort mot Fuenlabrada, hadde vært nok for å oppnå opprykk for første gang på 15 år, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Til tross for at hjemmelaget hadde flere sjanser, endte det med tap etter at Fuenlabradas Hugo Fragile scoret på straffe tidlig i andre omgang. Derfor må laget vente litt til før de kan feire tilbakekomsten til La Liga.

Petter Veland, fotballekspert for Viaplay og La Liga-entusiast, forteller at alt fortsatt ligger til rette for at Cádiz rykker opp til La Liga.

– De kan rykke opp allerede i kveld dersom Real Zaragoza ikke vinner sin kamp. Da er det ikke mulig for to lag å gå forbi dem, forklarer han.

Før kampen ventet store mengder Cádiz-supportere på lagene utenfor stadion før avspark. Veland tror mange så for seg at opprykksplassen skulle bli sikret i går.

– Det var kanskje det som ble litt mye å håndtere. Alle snakket om opprykksmulighetene, så rotet de det til på hjemmebane.

FEST: Stemningen sto i taket da spillerne ankom stadion lørdag. Foto: Skjermdump:

Ga blaffen i coronaretningslinjer

Kampen ble spilt bak lukkede dører, men det hindret ikke Cádiz-supporterne i å starte festen utenfor stadion. Hundrevis av fans samlet seg, mange av dem uten masker, skriver den spanske avisen El País. Reuters hevder det var tusenvis.

At bystyret i Cádiz lanserte nylig lanserte retningslinjer om å unngå folkemengder, var ingen stopper for festen. Avisen skriver videre at mange uttrykte sin misnøye på Twitter over oppførselen og hashtagen #Cádiz trendet nasjonalt.

Blant dem som reagerte på den premature festen i Cádiz, er Jan Åge Fjørtoft:

Veland forteller at det har vært mye negativ omtale av feiringen utenfor stadion, og at mange fryktet at dette skulle skje i lys av den massive feiringen som tok sted da Liverpool-supportere feiret seriegullet. Ifølge ham har kommunestyret i regionen Cádiz og fotballklubben bestemt at det ikke blir noen offisiell feiring av et eventuelt opprykk.

– Når man ser bildene fra i går, ser det ikke ut som folk tar smittevern på alvor. Derfor frykter mange det kommer til å blusse opp coronasmitte i området, slik det har gjort i flere og flere spanske byer de siste ukene, sier han.

OPPRYKK: Videoer av Cádiz-supporterne fra sosiale medier viser at festen var i gang før det ble klart at opprykket ikke ble sikret lørdag. Foto: Skjermdump

To kamper igjen

Når det gjelder opprykksmulighetene til laget, forteller Veland at det i utgangspunktet kanskje kan holde med ett poeng i løpet av de siste kampene, avhengig av hvordan konkurrentene gjør det.

Cádiz har igjen to kamper, mens enkelte av de andre lagene har igjen tre av de 42 kampene hvert lag spiller i løpet av Segunda División-sesongen.

Cadiz topper Segunda División med 69 poeng, og har sju poengs margin ned til tredjeplassen. Opprykket sikres dersom Cadiz vinner én av sine to siste kamper, Huesca taper poeng i én av sine to gjenværende kamper eller Real Zaragoza avgir minst tre poeng i løpet av sine tre siste kamper.

