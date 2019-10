KYSSET: Magdalena Eriksson kysser kjæresten Pernille Harder etter åttendelsfinalen i VM sist sommer. Foto: VALERY HACHE / AFP

Bildet gikk over hele verden: Chelsea-stjernen føler seg som forbilde for homofile

Magdalena Eriksson og Sverige hadde nettopp slått Canada i åttendedelsfinalen i fotball-VM. På tribunen på Parc des Princes fant hun sin partner, ga henne et kyss - og tenkte ikke mer på det.

Men kysset mellom svenske Eriksson (26) og hennes danske kjæreste Pernille Harder (26) ble fanget opp av fotografene og spredd over hele verden.

De to fotballstjernene, henholdsvis i Chelsea og Wolfsburg til daglig, opplevde noe de ikke hadde regnet med.

– På to dager hadde jeg fått over 20 000 nye følgere på Instagram. Bildet gikk viralt og ble spredt over hele verden. Vi syntes at vi sto litt for oss selv og merket ikke en gang at bildet ble tatt, sier Eriksson i et stort intervju med Expressen.

Om hvorfor bildet fikk så stor oppmerksomhet, sier hun at de begge er velkjente fotballspillere og at det selvfølgelig var spesielt at den danske landslagsspilleren Harder sto med svensk landslagsdrakt på tribunen midt under VM.

– Det var jo ikke slik at vi hadde vært hemmelig par før det, men det er kanskje ingen som har blitt fanget på et bilde slik før. Men det føltes likevel som en positiv sak. At det er mer akseptert å være åpent homoseksuell, sier Eriksson til Expressen.

På spørsmål om hun føler seg som et forbilde svarer hun:

– Absolutt, etter dette bildet gjør jeg det, før gjorde jeg ikke det på samme måte. Jeg hadde forstått at jeg og Pernille er godt kjente, men jeg forsto ikke hvor stor påvirkning vi hadde før etter dette bildet. Og etter alt som alle skrev til oss.

Eriksson forteller at de fikk masse hyggelige meldinger. Alt som kom til dem, var positivt.

– Det var vilt, bildet ble tweetet over hele verden - Argentina, Brasil ..., sa Harder i et intervju med Guardian tidligere.

– Vi har alltid gjort det naturlig, ikke tenkt så mye på være til inspirasjon sammen, legge ut bilder av hverandre og noe sånt.

– Men da det bildet kom ut, så var det virkelig «Vi er rollemodeller». Vi fikk meldinger fra masse folk, folk på vår alder, men også eldre, sa Wolfsburg-spilleren til Guardian.

PS. Eriksson er lagvenninne med norske Maren Mjelde, Guro Reiten og Maria Thorisdottir i Chelsea, mens Harder spiller med Ingrid Syrstad Engen og Kristine Minde i Wolfsburg.

