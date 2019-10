Ramos om Ødegaard: Håper han kommer tilbake til oss

ULLEVAAL (VG) (Norge - Spania 1–1) Sergio Ramos (33) måtte si nei til draktbytte med Joshua King etter møtet med Norge, men Real Madrid-kapteinen er svært positiv til å få Martin Ødegaard (20) tilbake som lagkamerat i den spanske hovedstaden.

– Jeg har mer eller mindre sett ham vokse opp og utvikle seg som fotballspiller. Det gleder meg å se hva han får til, sier Sergio Ramos til et stort pressekorps etter 1–1-kampen mot Norge på Ullevaal.

Den spanske kapteinen, som spilte sin rekordsterke 168. landskamp for «La Roja», fikk spørsmål etter kampen om hva han mener om «Ødegaard-maniaen» som har oppstått rundt den 20-årige nordmannen.

– Overdriver vi? Er han så god som han ser ut? var spørsmålet fra en spansk journalist.

– Det blir alltid mye snakk i mediene rundt nye spillere. Han har slått til og blitt en av stjernene på sitt landslag, han har prestert godt i «La Real» (Real Sociedad) hvor han er utlånt. La oss håpe han blir en stor spiller og at han kan komme tilbake til oss, svarer Ramos og smiler bredt.













Real Madrid-kapteinen var siste spanjol ut av garderoben og svarte tålmodig på spørsmål fra journalistene i nærmere 10 minutter etter sin egen rekordkamp.

Beklaget til King

168 matcher for det spanske landslaget betyr 33-åringen overgikk sin tidligere Real Madrid-kollega Iker Casillas (167). Minnet fra 1–1 i Oslo blir hans egen drakt, som han skulle ramme inn og henge opp hjemme i Madrid, og det betød faktisk at han var nødt til å skuffe Norges overtidshelt Joshua King.

27-åringen med det iskalde straffesparket var borte hos midtstoppergiganten på Ullevaal-gresset etter at dommeren hadde blåst av. Ramos avslører etterpå hva samtalen gikk ut på.

– Det var litt synd for King ønsket å bytte drakt med meg. Jeg måtte si unnskyld til ham for at det ikke gikk. Jeg håper vi får en ny mulighet til å bytte drakt en dag, sier Ramos.

FIKK IKKE BYTTE DRAKT: Joshua King fikk ikke byttet til seg drakten til rekordmannen Sergio Ramos etter kampen mot Spania. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Han beskriver følelsen for kvelden, med uavgjort og en ny rekord, som «bittersøt».

– Jeg skulle gjerne ha tatt denne rekorden med en seier, men nå ble det ikke slik, sa den spanske kapteinen.

– De kastet mange folk frem og de skapte flere farlige sjanser. Vi spilte ikke vår beste kamp. Resultatet i seg selv er ikke så ille for oss. Vi tok et poeng. Dette må vi lære av, og nå skal vi forsøke å ta en seier i Sverige, sier midtstopperen.

Selv må 33-åringen sone karantene for gule kort når hans lagkamerater møter Sverige i Stockholm tirsdag kveld – en kamp Norge og Lars Lagerbäck håper svenskene taper dersom Norge skal ha håp om avansement til EM i 2020.

