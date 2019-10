NORSK MØTE: Fredrik Midtsjø (t.v.) hilser på Ole Gunnar Solskjær etter 0–0-kampen mellom AZ Alkmaar og Manchester United. Til høyre står Victor Nilsson Lindelöf. Foto: Soccrates Images / Getty Images Europe

Midtsjø kritisk til United: – For enkelt å spille dem ut

HAAG (VG) Fredrik Midtsjø (26) sier han er skuffet over poengdeling hjemme mot et Manchester United-lag som han hadde forventet mer av.

Den trønderske midtbanespilleren sitter igjen med en bitter smak i munnen etter den målløse kampen mot Ole Gunnar Solskjærs mannskap. For selv om gjestene er i et helt annet univers når det kommer til medieoppmerksomhet, økonomi og trofeer, så var det AZ som dominerte torsdagens Europa League-kamp.

Med 12 skudd mot Uniteds seks, 4–0 i skudd på mål, 10–1 i cornere og 52 prosent ballbesittelse var det Midtsjø & Co – uten en suspendert Jonas Svensson for anledningen – som dominerte oppgjøret på kunstgresset i Haag.

les også Solskjær til nytt angrep på dømmingen: – Jeg er lei

Etter kampen innrømmer Midtsjø i intervju med VG at nivået på mektige Manchester United var svakere enn han hadde trodd.

– Når man har vokst opp med å se United under Sir Alex Ferguson, da de vant så å si hver eneste kamp, så var ikke det vi møtte i dag, det jeg hadde forventet. Jeg hadde forventet mer av guttene vi møtte, sier den tidligere Rosenborg-spilleren, som imponerte i møte med duoen Fred og Nemanja Matic, som kostet United over en milliard kroner i overgangssum til sammen.

Her er straffesituasjonen som diskuteres etter 0–0-kampen i Nederland:

– Det er kanskje intensiteten i spillet deres, at de mangler litt på det. Det er litt for enkelt å spille dem ut. Men det er lett for meg å stå og si det når jeg står her og har gjort en bra kamp. Vi gjorde det vanskelig for dem, forklarer Midtsjø, som sier han kjenner på skuffelsen over at det ikke ble seier:

– Det er United, så litt respekt må man ha for spillerne og klubben og det som er, men vi kjente at vi hadde en mulighet. De vant bare 1–0 mot Astana og har slitt i serien. Vi er glade for at vi er på nivå med dem, men sånn som det utviklet seg, så er det litt sånn «faen ass, det hadde vært godt med tre poeng her».

– Det var vi som sto for sjansene i kampen. Da kjenner du at du er litt skuffet, sier han.

les også Solskjærs oppførsel overrasker: – Ulikt ham

Ifølge nettstedet WhoScored, som baserer seg på statistikk fra Opta, var den norske landslagsspilleren AZs beste spiller mot United med en score på 7,2 av 10. Han traff på hele 90 prosent av pasningene sine, fullførte to driblinger og gjorde to taklinger.

– Når du møter United, så er du litt ekstra spent. Du vil jo vise deg frem. Det gikk litt opp og ned. Jeg skulle gjerne vært litt mer involvert, sier den sindige spilleren.

GOD: Fredrik Midtsjø leverte en solid kamp mot Manchester United. Foto: JOHN THYS / AFP

– Det var ikke den beste kampen min i dag. Jeg føler jeg har vært mer toneangivende i serien. Men jeg føler meg i bra form for tiden. Det var litt opp og ned i fjor, ikke like stabilt som det første året, men nå synes jeg at jeg har startet godt, sier Midtsjø.

Her kan du se et av hans tidligere stjernetreff i AZ-drakten:

Han ble liggende nede for telling i noen sekunder i første omgang etter at Marcos Rojo plantet armen sin i nakken hans under en dødballsituasjon.

– Jeg fikk ikke helt med meg hva som skjedde. Han er jo ganske tøff ellers? Det er vel ikke første gangen, sier Midtsjø om hodesmellen.

Nå venter bortekamp mot Willem II i Eredivisie, der AZ ligger på en råsterk tredjeplass med kun tre innslupne mål etter åtte kamper. Deretter venter landskamper mot Spania og Romania. Neste motstander i Europa League er Astana.

