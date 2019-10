IMPONERT: Fabinho, her i duell med Erling Braut Haaland, tror nordmannen kan ha en fremtid i Premier League. Foto: Jon Super / AP

Liverpool-stjerne til VG: Spår Premier League-fremtid for Haaland

LIVERPOOL (VG) Liverpool-stjernen Fabinho (25) forteller at de holdt et ekstra øye med Erling Braut Haaland (19) i forberedelsene til Champions League-kampen mot Red Bull Salzburg.

Nå nettopp







– Vi la en plan for å stoppe hele laget deres, men vi visste selvfølgelig at han har kvaliteter helt utenom det vanlige. Han er veldig farlig og viste det igjen mot oss. Han spilte ikke hele kampen, men scoret veldig raskt. Jeg vet ikke hvorfor han ikke spilte hele kampen, sier Fabinho til VG.

– Han har vært syk …

– Da var vi litt heldige, ler den brasilianske midtbanespilleren, som spilte hele kampen der Liverpool først ledet 3–0, så rotet bort ledelsen etter blant annet en Haaland-scoring, og til slutt vant 4–3 takket være kveldens andre mål av Mohamed Salah.

les også Haaland åpner opp om dramatiske døgn: – Har ligget i sengen og tenkt mye

Haaland har scoret 18 mål på 11 kamper denne sesongen og kobles stadig til større klubber som Barcelona og Manchester United. Onsdag kveld nådde han en ny milepæl: Bare Marco van Basten, Diego Simeone og Didier Drogba har tidligere scoret fire mål på sine to første kamper i Champions League, og ingen av dem var i nærheten av like unge som Haaland.

Unggutten, som er født i Leeds, har selv innrømmet at engelsk fotball er det han drømmer om i fremtiden, og Fabinho tror nordmannen kan følge i fotsporene til pappa Alf-Inge, som spilte for både Manchester City og Leeds.

– Jeg kan se det for meg. Han er stor. Han har veldig mange kvaliteter. Han er ung. Han har bevist at han er en ekte målscorer. Jeg tror han har alt som skal til for å spille i Premier League, sier den tidligere Monaco- og Real Madrid-spilleren etter kampen du kan se høydepunktene fra her:

Liverpools midtstopper Virgil van Dijk var ikke like interessert i å snakke om Haaland etter kampen. Da VG spurte om han kunne stoppe opp for et intervju i pressesonen, spurte nederlenderen:

– Hvor er du fra? Norge? Skal du spørre meg om spissen? Han er en spiller fra Salzburg, så jeg har ikke lyst til å si noe om ham, sier van Dijk.

les også Se alle seriekampene til Erling Braut Haaland på VG+

Han kommer trolig til å huske en annen Salzburg-spiss, Hee-Chan Hwang, bedre fra den målrike kvelden på Anfield. Sørkoreaneren sendte nemlig van Dijk «rett i pølseboden» med en effektiv skuddfinte før han reduserte til 3–1 – et uvant syn når det er snakk om mannen som av mange blir ansett som verdens beste forsvarsspiller akkurat nå.

les også Klopp hyller Haaland: – Fremtiden til norsk fotball er sikret

– Han gjorde det bra. Man må velge. Hvis han skyter må jeg prøve å blokkere, og hvis jeg ikke gjør det spør folk hvorfor jeg ikke kastet meg inn. Så det er en situasjon hvor du velger, og så gjør han det bra, sier van Dijk til VG om å bli fintet ut.

– Vi burde ikke slippe inn tre mål på hjemmebane, oppsummerer stopperstjernen, som lørdag skal ut i duell mot Leicesters formsterke spiss Jamie Vardy i Premier League.

Husk at du kan følge @vgsporten på Instagram for mer av dette:

Publisert: 03.10.19 kl. 11:16







Mer om