«Drillo» mener Jarstein-utkastet var en tabbe: – Tar den på vår kappe

BUCURESTI (VG) (Romania – Norge 1–1) Egil «Drillo» Olsen mener Rune Almenning Jarsteins (35) involvering før Romanias ledermål var en tabbe. Det er Joshua King (27) helt uenig i.

– Det målet de får ... Det er skikkelig dårlig. Jeg mener det er en tabbe av Jarstein som velger den løsningen. Han kaster ballen ut til en feilvendt spiller med folk i ryggen, sa «Drillo» i TV 2-studio etter Norges poengtap mot Romania.

Joshua King er ikke enig i den tidligere landslagssjefens vurdering.

– Jeg vil si det er 50–50 min og Jarsteins feil. Vi tar den på vår kappe begge to. Det er en misforståelse, sier spissen til VG.

27-åringen var siste norske spiller ut av garderoben. Han var skuffet, men tok poengtapet med fatning der han tålmodig svarte på spørsmål fra norsk presse i Bucuresti.

– Jeg tror han skal kaste først, så kaster han ikke og da jeg tror at det er for sent, så har jeg en mann i rygg og jeg orienterer meg ikke tidlig nok. Da kommer en og bryter foran meg. Det er både min og Jarsteins skyld, sier King.

Jarstein selv mener han hadde gjort den samme vurderingen om igjen.

– Fra min posisjon ser jeg at Haitam (Aleesami) løper, drar med seg en mann og jeg ser at Josh står helt alene, så jeg hadde gjort det samme igjen, sier den norske burvokteren kort.

UOPPMERKSOM: Joshua King ble overrasket av Alexandru Mitrita før samme mann sendte Romania i føringen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Det var en skuffet norsk gjeng som ruslet ut fra den rumenske nasjonalarenaen langt over midnatt.

– Det er skuffende at vi ikke klarte å få tre poeng i dag. Det hadde vært et stort håp. Selv om Sverige fikk uavgjort mot Spania, så er det muligheter for at Sverige kommer hit og taper neste måned, sier King.

– Alle guttene er skuffet, men flaks for oss så gjorde vi jobben i Nations League og det blir vår mulighet til å komme til et mesterskap.

