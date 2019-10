Lafferty fra vraking til utligning: – Jeg respekterer avgjørelsen

SARPSBORG (VG) – Hvis Kyle Lafferty holder seg sprek og rask og orker å flytte seg nok, så er han en god eliteseriespiller, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke.

VG har nettopp spurt om han tror nordirske Lafferty blir viktig i sesongavslutningen. Sarpsborg ligger fjerde sist og kjemper febrilsk mot nedrykk.

Kyle Lafferty kom inn de siste 20 minuttene og utlignet til 1–1 for Sarpsborg – et viktig poeng i den ekstremt spennende bunnstriden.

– Om jeg skal starte kampene, er opp til manageren. Jeg pådro meg en skade i EM-kvalifiseringen mot Nederland, og det tok litt lengre tid å bli bra enn jeg regnet med. Men hvis manageren vil ha meg, så er jeg klar og fit, sier Lafferty til VG – og legger til:

– Jeg respekterer hans avgjørelser. Det er han som bestemmer i klubben. Uansett om jeg starter eller sitter på benken.

Kyle Lafferty rakk mye de 20 minuttene han spilte mot Brann – også gult kort fra dommer Hafsås. Foto: Christoffer Andersen

– Jeg har kommet hit for å hjelpe Sarpsborg til å bli værende i den øverste divisjonen.

På VGs spørsmål hvorfor ikke Kyle Lafferty spilte fra start, svarer Geir Bakke:

– Han var ikke 100 prosent siden Nederland-kampen. Han fikk seg en greie i lysken. Han hadde så å si ikke trent på ti dager, så da var valget: Starte med ham og bytte ham ut – eller la en sånn type spiller komme innpå når tiden var inne for det. Som vi løp imellom i 1. omgang, kunne han ha vært ferdigspilt etter 30 minutter. Så jeg synes vi traff bra på det.

Kyle Lafferty har spilt Premier League for Norwich, i Champions League for skotske Rangers og spilt Palermo opp til Serie A. Men i den italienske klubben ble oppholdet kortvarig. Presidenten i Palermo, Maurizio Zamparini, sa at Lafferty hadde en livsstil som gjorde at han ble solgt.

Men i Sarpsborg trives nordiren:

– Jeg føler meg veldig velkommen her. Det er ei veldig fin gruppe. Thomas (Berntsen) ordner ting for meg. Det er gode gutter her.

Hans Norgesopphold startet med at han fikk gult kort etter 20 sekunder og senere rødt kort i debutkampen mot Viking. Mot Brann søndag kom endelig det første målet.

– Det er alltid godt å score, og det er godt å få det første målet for Sarpsborg som er i fare for nedrykk. Men både jeg og alle er litt skuffet over at vi ikke tok tre poeng, sier Lafferty til VG.

Det ble for øvrig et gult kort også søndag – etter at han og Branns Bismar Acosta braket sammen.

– Kunne du ha spilt 90 minutter?

– Ja, men det var en riktig avgjørelse av manageren å starte med Mos og Amin Asker. De fortjente å starte.

– Vi er en gjeng som alle vil at Sarpsborg skal holde seg i toppligaen, fastslår Kyle Lafferty.

Sarpsborg-sjef Geir Bakke innrømmer at Brann-kampen viser at de blå har store problemer med å score mål:

– Det har gått igjen for mye i år at vi ikke er gode nok i de fasene. Og selvfølgelig må vi også spille oss til enda flere åpenbare sjanser, ikke bare halvsjanser. Det må bli enda mer sjanser ut av dominerende spill.

