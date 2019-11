HUMØRSPREDER: Erling Braut Haaland (t.h.) sammen med den danske høyrebacken Rasmus Kristensen under trening på Genks anlegg tirsdag. Foto: CIRO FUSCO / ANSA

Salzburg-direktør til VG om Haaland: – Mange store klubber er interessert

GENK (VG) Red Bull Salzburg-direktør Christoph Freund (42) opplyser at flere europeiske storklubber er interessert i Erling Braut Haaland (19). Samtidig roser østerrikeren pappa Alfie Haaland (47).

Freund fulgte først pressekonferansen til trener Jesse Marsch (46). Deretter entret Red Bull Salzburg-direktøren Luminus Arena i Genk for å overvære lagets siste trening før onsdagens Champions League-kamp.

Etter å ha høflig kommet bort og håndhilst, stilte den dresskledde østerrikeren opp på et intervju om situasjonen rundt Braut Haaland. Freund innrømmer blant annet at han ikke kan være sikker på at jærbuen blir i klubben ut sesongen, men han «håper det».

– For øyeblikket er det ikke et bud på bordet vårt. Vi er avslappet og Erling er avslappet. Vi nyter tiden med ham. Det er fint at vi har en spiller som er 19 år som mange store klubber i Europa er virkelig interessert i, sier Freund til VG.

Taus om klausul

Forrige uke meldte tyske Sports Bild at det skal være en klausul tilknyttet Haalands avtale som skal gjøre ham tilgjengelig for 30 millioner euro neste sommer.

På direkte spørsmål fra VG om dette stemmer, vil Freund hverken bekrefte eller avkrefte påstanden.

– Nei. Vi snakker ikke om detaljer i kontrakter, så dette kan jeg ikke si noe mer om, forteller Salzburg-direktøren.

Han bruker derimot tid på å rose måten pappa Alfie Haaland har opptrådt på etter at sønnen kom til klubben. De snakker ofte sammen og skal ha en god dialog om spissens fremtid.

– Ja, vi har et godt forhold. Vi er alltid i kontakt og snakker om mange ting. Vi er begge veldig glad for at dette prosjektet med Erling fungerer veldig bra. Ingen kunne vite på forhånd at det ville fungere som dette. Han er en god far og en veldig god person. Det er fint å snakke med ham om denne gutten og om fotball. Det er flott at vi har ham veldig ofte i Salzburg, sier Freund.

SØNN OG FAR: Erling Braut Haaland og Alfie Haaland møtte VG på en restaurant under hovedtribunen på Red Bull Arena i Salzburg i januar, etter at førstnevnte hadde gjennomført sin aller første trening med klubben. Foto: Joachim Baardsen, VG

Sprudlet

Under tirsdagens trening på Genks hjemmearena i Belgia var Haaland i storform. Han lo og var full av energi. Bortsett fra noen biter med tape rundt det venstre kneet, kunne man ikke se noen tegn til at 19-åringen slet med skaden som har holdt ham borte fra tre kamper den siste halvannen uken.

Det gleder trener Marsch.

– Du kjenner Erling. Han har alltid energi. Han er opprømt. Han var skuffet over å dra på seg en skade med landslaget, men han var så profesjonell. Han fløy tilbake til Salzburg umiddelbart, fikk behandling to ganger til dagen i tre-fire dager. Sist uke kunne vi se at det ikke var så ille. Vi er glad for at han er frisk og vi vil få ham i gang, sier Marsch til VG.

Avspark i Champions League-kampen mellom Genk og Red Bull Salzburg er onsdag klokken 21.00. Oppgjøret vises på TV 2 Sport 1.

TILBAKE: Her kommer Erling Braut Haaland ut på Luminus Arena i Belgia for å trene - et døgn før Champions League-kampen mot Genk. Foto: Joachim Baardsen, VG

Publisert: 27.11.19 kl. 14:00

