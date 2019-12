AVGJØRELSEN: Zlatko Tripic banker inn straffesparket til 1–0 for Viking i cupfinalen på Ullevaal.

«Villdyret» Tripic våknet og skjøt Viking til sin sjette cuptittel

ULLEVAAL (VG) (Haugesund – Viking 0–1) Han signerer seg inn i cupfinalehistorien som både matchvinner og kaptein. Zlatko Tripic (26) er villdyret på konstant jakt, Haugesund ble byttet – og kongepokalen hans trofé.

– Du ser alle sammen gråter, jeg er rørt, jeg har ikke ord akkurat nå, jeg er bare lykkelig, sier en tydelig beveget Tripic i intervju med NRK etter å ha spurtet mot Vikings supportertribune umiddelbart etter sluttsignalet lød i 1–0-seieren.

Tripic er vikingenes énmannshær. Han plager alle motstanderforsvar i landet når han kommer rettvendt, han løper begge veier, han er intens og hissig og aggressiv, og for Haugesund var ikke den kroatiskfødte lyngdølen til å stoppe på den grågrønne Ullevaal-matten søndag ettermiddag.

Det kom frem som tydeligst etter 50 minutter. Viking rullet opp en angrepsbølge der ingen tok ansvaret med å skyte, tross flere muligheter, også for Tripic. Men istedet trakk han seg inn i femmeteren, Mikkel Dessler kom hardt og sent – og la Viking-kapteinen i bakken. Dommer Espen Eskås nølte aldri og delte ut både straffe og gult kort.

Fikset straffe – skjøt straffe

Tripic så bort fra fotballnormen om at felt mann ikke skal eksekutere, tok tre skritts tilløp og var kald som snøen som omkranset nasjonalarenaens gressmatte: En markkryper i motsatt hjørne for Helge Sandvik sendte Viking i ledelsen.

Haugesund – i sin andre cupfinale – greide aldri å svare. Nærmest var Martin Samuelsen på en venstrebenssuser etter 73 minutter og veteranen Christian Grindheim.

På Samuelsens gode forsøk var keeperveteran Iven Austbø oppe med fangarmene, og da Ullevaal-rutinerte Grindheim slo til med en sjelden heading til han å være, suste ballen over. En corner i siste overtidsminutt med samtlige 11 Haugesund-spillere, inkludert keeper Sandvik, i motstanderfeltet var heller ikke nok i rogalandsfinalen.

Få mål og kun straffescoringer har for øvrig vært gjengangeren i de tre oppgjørene mellom femmeren og syveren fra Eliteserien denne sesongen: I «generalprøven» scoret Niklas Sandberg kampens eneste på straffe, og i Stavanger ble det 0–0.

Det var riktignok flere muligheter begge veier til å ta ledelsen allerede før pause. Tripic var involvert da også: Han trakk opp kontringsangrepet fra venstre før ballen endte motsatt: Kombinasjonen Ylldren Ibrahimaj og Sondre Bjørshol spilte opp Benjamin Källman til en god sjanse, men skuddet ble aldri rent og ballen gikk utenfor.

Haugesund hadde muligheten tidlig da Velde satte skallen frem på et innlegg fra høyre, men Bjørshol blokkerte og hjalp Austbø i en vanskelig situasjon. Det var keeperen også i, selvforskyld, da han skulle klarere ballen sent i omgangen og måkte den rett i Kristoffer Velde. Men «boomerangen» fra FKH-angriperen gikk utenfor.

For Viking er cupfinaler og årstall som slutter på 9 en god miks: Akkurat som i 1959 (2–1 over Sandefjord), 1979 (2–1 over Haugar – også det en haugesundsklubb) og 1989 (2–1 over Molde), blir 2019 Vikings år. I tillegg vant Stavanger-klubben finalene i 1953 og 2001 og løftet søndag altså sin sjette kongepokal i historien.

Viking har gått fra Obosligaen til å bli norgesmestere på ett år under Bjarne Berntsens ledelse – og med klubbnomaden Zlatko Tripic som kaptein.

