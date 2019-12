Straffekrangel etter Vikings cup-triumf: – Pinlig

ULLEVAAL (VG) (Haugesund – Viking 0–1) Haugesunds Mikkel Desler (24) lagde straffen som avgjorde cupfinalen. Etter kampen hevder han at Zlatko Tripic (27) selv innrømmet at det ikke var straffe.

Desler gikk inn i kroppen på Tripic inne i feltet, og vingen falt i bakken. Dommer Espen Eskås pekte på straffemerket, helt feil, mener Haugesund-spilleren.

– Tripic innrømmet til meg etterpå at det ikke var straffe. Jeg kan ikke bebreide han, fotballspillere bruker alle midler for å vinne kamper. Denne gangen greide han å lure dommeren, men det er pinlig at dommeren biter på. Det er sinnssykt at det skal avgjøre finalen, sukket en skuffet Desler til VG.

Spillerbørs cupfinalen: Terning 4 Dommer: Espen Eskås, 8 poeng. Meget god dømming. Traff på det aller meste. Mål: 1–0, (straffe 51) Tripic. Målsjanser: 6–5 til Viking. Gule kort: Viking: Hove, Pereira, Tripic. Løkberg, Vevatne. FKH: Puggaard, Bergqvist, Hansen, Samuelsen, Tronstad. Innbyttere: Viking: Fredrik Torsteinbø 22 min. for Furdal. Samuel Fridjonsson 15 min. for Løkberg. Rolf Daniel Vikstøl 1 min. for Tripic. FK Haugesund: Kevin Krygård 12 min. for Leite. Ibrahima Kone 1 min. for Velde. Viking 4–3–3 Iven Austbø 6 En meget god redning fra Samuelsens heading, et farlig spark som nær kunne gitt selvmål. Ellers solid. Sondre Bjørshol 4 Trøbbel med Velde hele kampen, men holdt ut. Runar Hove 6 Viktig i lufta. Gjør få feil, og holder stort sett Samuelsen på avstand. Viljar Vevatne 6 Beholder roen - helt til det gule kortet kommer mot slutten. Leser spillet godt. Adrian Pereira 5 Helt ok kamp. God innsats, uten at han markerte seg så ofte med de sugende løpene offensivt. Kristian Thorstvedt 5 Åpnet som bestemann, mye involvert, vant alt i lufta og spilte gode pasninger. Men sluknet. Kristoffer Løkberg 5 Også en som åpnet godt, men som falt av. Det ble mange feilpasninger etter hvert. Johnny Furdal 4 Ikke helt hans dag, og ikke overraskende at han ble plukket av som førstemann. Fikk aldri vist hele registeret sitt i en fysisk kamp. Ylldren Ibrahimaj 5 Opp og ned. Gode tendenser iblant, men også ganske borte i andre perioder av kampen. Ikke helt heldig med dødballene. Benjamin Kallman 5 Gjør en god jobb, kjemper og sloss. Har to målsjanser. Burde scoret på den ene av dem. Zlatko Tripic BB 7 Skaffer straffen, scorer på den og er stort sett involvert i det meste som skjer på banen, på godt og vondt. Voldsom innsats. Sum 11 mann 58 FK Haugesund 4–3–3 Helge Sandvik 5 Hadde egentlig ikke så mye å gjøre. Sjanseløs på straffe-scoringen, og virket ellers sikker i det lille han var i aksjon. Mikkel Desler Puggaard 6 God kamp, stadig mer med offensivt og var en av de som skapte ting, spesielt etter pause. Hadde sitt å stri med (Tripic), men klarte seg egentlig bra, bortsett fra i lufta. Jan Douglas Bergqvist 5 Helt ok kamp, uten de store plussene eller minusene. Solid sammen med Tiedemann Hansen. Benjamin Tiedemann Hansen 5 Klarte å holde Kallman unna det meste, og spilte en ok pluss-kamp. Viking skapte ikke mye inne i feltet til Haugesund. Thore Pedersen 6 Voldsom innsats gjennom 90 minutter. Du vet hva du får med Pedersen, uten at det alltid ser så pent ut. Men vond å møte for motstanderne. Christian Grindheim 4 Litt skuffende. Gjorde overraskende mange feil, og da sjansen kom til å bli helten, kom ballen i lufta - og headingen ble for dårlig. Sondre Tronstad 6 Bestemann på midten, tøff kompromissløs og god, selv om han kan enda bedre. Frustrasjons-kort mot slutten. Bruno Leite 4 Litt for ujevn, etter vår smak. Det kommer tegn på noe innimellom, men ikke nok. Bør produsere mer. Niklas Sandberg 4 Nesten usynlig i deler av kampen. Våknet litt iblant, men det var mer Puggaard som skapte ting på høyresiden. Martin Samuelsen 5 Opp og ned. Er jo egentlig ikke spiss, samtidig som han har mange av de egenskapene en spiss skal ha. Kom til to store sjanser, men det ville seg ikke. Kristoffer Velde 6 Den beste, offensive spilleren til FKH. Var stadig i bevegelse, et uromoment, selv om det aller siste manglet. Gikk tom og ble byttet ut mot slutten. God kamp. Sum 11 mann 56 Vurdert av Knut Espen Svegaarden og Øyvind Herrebrøden.

Til VG avviser Tripic påstandene om at han skal ha innrømmet at straffesparket var feildømt.

«Villdyret» Tripic

Tripic er vikingenes énmannshær. Han plager alle motstanderforsvar i landet når han kommer rettvendt, han løper begge veier, han er intens og hissig og aggressiv, og for Haugesund var ikke den kroatiskfødte lyngdølen til å stoppe på den grågrønne Ullevaal-matten søndag ettermiddag.

Det kom frem som tydeligst etter 50 minutter. Viking rullet opp en angrepsbølge der ingen tok ansvaret med å skyte, tross flere muligheter, også for Tripic. Men istedet trakk han seg inn i femmeteren, Mikkel Dessler kom hardt og sent – og la Viking-kapteinen i bakken. Dommer Espen Eskås nølte aldri og delte ut både straffe og gult kort.

Fikset straffe – skjøt straffe

Tripic så bort fra fotballnormen om at felt mann ikke skal eksekutere, tok tre skritts tilløp og var kald som snøen som omkranset nasjonalarenaens gressmatte: En markkryper i motsatt hjørne for Helge Sandvik sendte Viking i ledelsen.

Haugesund – i sin andre cupfinale – greide aldri å svare. Nærmest var Martin Samuelsen på en venstrebenssuser etter 73 minutter og veteranen Christian Grindheim.









CUPKONGEN: Zlatko Tripic (26) satt straffen og ble matchvinner. Her hever han kongepokalen samme med resten av laget.

På Samuelsens gode forsøk var keeperveteran Iven Austbø oppe med fangarmene, og da Ullevaal-rutinerte Grindheim slo til med en sjelden heading til han å være, suste ballen over. En corner i siste overtidsminutt med samtlige 11 Haugesund-spillere, inkludert keeper Sandvik, i motstanderfeltet var heller ikke nok i rogalandsfinalen.

Få mål og kun straffescoringer har for øvrig vært gjengangeren i de tre oppgjørene mellom femmeren og syveren fra Eliteserien denne sesongen: I «generalprøven» scoret Niklas Sandberg kampens eneste på straffe, og i Stavanger ble det 0–0.

Det var riktignok flere muligheter begge veier til å ta ledelsen allerede før pause. Tripic var involvert da også: Han trakk opp kontringsangrepet fra venstre før ballen endte motsatt: Kombinasjonen Ylldren Ibrahimaj og Sondre Bjørshol spilte opp Benjamin Källman til en god sjanse, men skuddet ble aldri rent og ballen gikk utenfor.

Haugesund hadde muligheten tidlig da Velde satte skallen frem på et innlegg fra høyre, men Bjørshol blokkerte og hjalp Austbø i en vanskelig situasjon. Det var keeperen også i, selvforskyld, da han skulle klarere ballen sent i omgangen og måkte den rett i Kristoffer Velde. Men «boomerangen» fra FKH-angriperen gikk utenfor.

Haugesund-trener Jostein Grindhaug tok tapet tungt:

For Viking er cupfinaler og årstall som slutter på 9 en god miks: Akkurat som i 1959 (2–1 over Sandefjord), 1979 (2–1 over Haugar – også det en haugesundsklubb) og 1989 (2–1 over Molde), blir 2019 Vikings år. I tillegg vant Stavanger-klubben finalene i 1953 og 2001 og løftet søndag altså sin sjette kongepokal i historien.

Viking har gått fra Obosligaen til å bli norgesmestere på ett år under Bjarne Berntsens ledelse – og med klubbnomaden Zlatko Tripic som kaptein.

