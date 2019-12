DOMMERSJEF: Terje Hauge svarer på kritikken fra Trond Ivar Døvle. Her er han på eliteseriekamp i Oslo våren 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Slik svarer Terje Hauge: – Kjenner meg ikke igjen

Dommersjef Terje Hauge (54) er overrasket over den krasse kritikken fra Trond Ivar Døvle (44).

Hauge påpeker at Døvle selv deltar på flere møteplasser for å diskutere norsk dommerutvikling, at det er etablert en arena for oppfølging av både internasjonale toppdommere og yngre talenter.

Hauge understreker at det foregår et generasjonsskifte, og at NFF tilrettelegger for de internasjonale dommerne, men at forbundet også er fleksible overfor rutinerte toppdommere – som Døvle har vært.

– Det sier seg selv at våre internasjonale dommere får en større frikjøpsordning, sier Hauge.

NFF-toppen hevder forbundet er opptatt av åpenhet overfor mediene.

– Går en grense

Toppdommere i Norge har mulighet til å snakke med mediene etter kampene, poengterer han.

– Vi kunne sikkert stilt opp på flere intervjuer, men dette handler om kapasitet og ikke alt kan offentliggjøres før det er behandlet internt. Det går også en grense for hvor mange enkeltsituasjoner en dommersjef kan og bør kommentere.

Konfrontert med Døvles påstand om at han ikke har fått tilbakemeldinger etter å ha gjort grove feil, sier Hauge at han selv ikke kan rekke over 30 kamper hver helg, og at det er derfor forbundet har utnevnt såkalte veiledere.

– Selvfølgelig prøver jeg å følge opp enkeltdommere etter kontroversielle situasjoner, spesielt våre unge og internasjonale dommere. Det er uansett avgjørende å bygge opp et system som ikke er avhengig av en person, men hvor vi får utnyttet den kraften og kompetansen som er i vårt veilederkorps. Det nyter toppdommerne godt av, sier Hauge.

– Felles interesse

Både Trygve Kjensli (47) og Trond Ivar Døvle (44) fikk tidlig i oktober beskjed om at de ikke dømmer eliteseriekamper i 2020. Kjensli kommer til å fungere som veileder.

– Hverken Trond eller Trygve har dømt seg ut av gruppen, men vi trenger kandidater til internasjonal fotball i løpet av få sesonger og må starte prosessene i 2020.

Terje Hauge mener utspillet om fryktkultur kommer overraskende. Han kjenner seg ikke igjen i kritikken.

– Sammen har vi en felles interesse for en profesjonalitet og et faglig sterkt dommermiljø. I den anledning kommer det jevnlig tilbakemeldinger fra våre toppdommere om hva som kan gjøres annerledes og bedre – og det er åpenbart ønskelig fra meg som dommersjef. Uten at det får konsekvenser for tildeling av nye oppdrag, sier han.

NFFs dommersjef mener nivået på dømmingen i norsk toppfotball øker jo flere dommere som får prøve seg i internasjonale kamper. Derfor må det legges til rette for dem som dømmer utenfor Norges grenser, argumenterer han.

– Jeg ønsker å bekrefte at vi som jobber for toppdommerne våre er tilgjengelig 24/7. Ikke tvil om at vi kan gjøre ting bedre, men da er vi avhengig av en god dialog, mener Terje Hauge.

Publisert: 04.12.19 kl. 17:16

