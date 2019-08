LEI SKADE: Allison ble skadet i første serierunde og er ute til oktober. Her sammen med midtstopper Virgil van Dijk. Foto: Dave Thompson / TT NYHETSBYRÅN

Bekymret over Liverpool-forsvaret: – Ikke så bra som forrige sesong

Liverpool har lagt bak seg en sommer med mange baklengsmål og trenden har fortsatt inn i den nye sesongen. Erik Thorstvedt mener de ikke ser like stødige ut som forrige sesong.

Nå nettopp

– Forsvaret til Liverpool ser ikke så bra ut som forrige sesong. Da slapp de inn litt over et halvt mål i snitt per kamp, (22 på 38 i Premier League), mens nå ser de ikke ut som et lag som er like solide, sier Thorstvedt, tidligere Premier League-målvakt for Tottenham og nåværende TV 2-ekspert.

Liverpool hadde seriens beste forsvar forrige sesong, men har lagt bak seg en sommer med mange baklengsmål og har heller ikke holdt nullen i noen av sesongens første fire tellende kamper. Det ble ikke bedre av at førstevalget mellom stengene, brasilianske Allison, ble skadet i serieåpningen mot Norwich og mister de neste to månedene.

– Adrián er en bra erstatter for skadde Allison. Det han ikke gjorde så godt sist, var at han var ukomfortabel med ballen i beina. Hvis det blir noe motstanderne legger merke til og legger press på, kan det bli ekkelt, påpeker Thorstvedt.

Han tror at de nedgraderte ballkunstene til Liverpools sisteskanse kan føre til at Liverpool ikke får spille seg ut bakfra i sedvanlig stil, at de kan bli forstyrret i sin rytme. Adrián må også reise seg etter tabben mot Southampton, da han skjøt rett i Danny Ings og forårsaket et baklengsmål.

Thorstvedt roser uttalelsene til manager Jürgen Klopp etter kampen. Tyskeren trakk frem at Allison hadde gjort en helt lik tabbe forrige sesong, og bidro dermed til å ta vekk litt av fokuset på Adrián, mener Thorstvedt.

Tom Williams i den anerkjente podcasten «The Totally Football Show» tegner et mer dystert bilde av situasjonen i de bakre rekker for Liverpool.

– Det er svært bekymringsverdig at de ikke har den samme tryggheten mellom stengene. Du kan se at forsvarsspillerne ikke stoler like mye på Adrián, mener Williams.

VGs-tips: Liverpool-seier

Liverpool har full pott på sine to åpningskamper - med klar 4–1-hjemmetriumf over Norwich og en noe mer seig 2–1-borteseier over Southampton.

Arsenal har sikret seg to ettmålsseirer over henholdvis Newcastle og Burnley. Noen spennende nye spillere kom til i sommerovergangsvinduet, og slik er det grunn til optimisme i Gunners-leiren.

Men dette føles som Nord-London-klubbens første virkelig test denne sommeren - mot et veldig solid hjemmelag.

Hjemmeseier står til 1,48 i odds. Spillestopp er kl. 18.25 og TV2 Sport Premium viser kampen.

Publisert: 24.08.19 kl. 11:47

