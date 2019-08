TIGERGUTT: Markus Henriksen jubler mot Stoke i februar. Foto: JOHN CLIFTON / X03820

– Hull vil ha Markus Henriksen vekk

Den nye Hull-manageren Grant McCann strippet Markus Henriksen (27) for kapteinsbindet - og gjør det helt klart at han vil at trønderen skal flytte på seg.

– Han trenger å finne seg et nytt hjem, sa McCann til Hull Live nylig.

Samtidig var han også klar på at det ikke har kommet noe konkret bud på Henriksen siden januar. Den norske landslagsspilleren har vært knyttet til klubber som Bordeaux, Marseille, Torino og Sporting Lisboa. Hull endte i fjor omtrent midt på tabellen på nivå to i engelsk fotball. I januarvinduet kom det noen bud som Hull sa nei til.

– Slik det er nå, er det veldig tydelig at Hull vil ha Henriksen vekk. De vil at Henriksen skal komme seg videre, bli kvitt en av de høyeste lønningene på laget og også få penger for en spiller som hele tiden synker i verdi, skrev Hull Live’s Philip Buckingham i et «tett-på-nett»-møte med leserne før helgen.

– Henriksen for sin del har sagt til McCann at han foreløpig ikke er i den rette sinnsstemningen til å spille. Det er ganske tydelig at han foretrekker å forlate klubben, men det er vanskelig hvis det ikke blir realisert i løpet av de neste to ukene, fortsatte Buckingham sist fredag.

Hull Live’s kommentator Peter Swan skriver at manager McCann har gjort rett ved å sende Markus Henriksen ut i kulden.

– Både George Honeyman og Leonardo Da Silva Lopes har kommet de siste ukene som hans erstattere, skriver Swan - og mener at Henriksen ikke passer inn på Hulls midtbane nå.

Agent Jim Solbakken har ikke besvart VGs henvendelse om hva som skjer med Markus Henriksen, som er trebarnsfar og som høsten 2018 kjøpte barndomshjemmet i Trondheim. Det er tre år siden han kom til Hull.

Hull Live hevdet tidligere denne måneden at klubben har halvert sitt krav på Henriksen. De hadde håpet å få seks millioner pund, men har nå halvert beløpet til tre millioner, som tilsvarer drøyt 32 mill. kroner.

Philip Buckingham skriver at både Hull og Henriksen selv ønsker å unngå en situasjon der han blir værende i Championship-klubben. Han forlenget i vår kontrakten med ett år fram til sommeren 2020.

Hull tjente i sommer gode penger på Manchester United-kjøpene av Harry Maguire og Daniel James. Ifølge Hull Live gjorde klubben omtrent 100 mill. kroner på de to spillerne som begge har en Hull-fortid.

Tirsdag har Hull hjemmekamp mot Blackburn, som har hatt en tung start og står med bare tre poeng på tre kamper. Hull er imidlertid ikke stort bedre poengmessig etter én seier, én uavgjort og ett tap.

Hull og Blackburn lå ganske jevnt sist sesong og endte på henholdsvis 13. og 15. plass.

Et poeng er det at Hull City har vunnet 10 av 14 siste hjemmekamper siden midten av desember - kun opprykksklubben Sheffield United klarte å vinne i Yorkshire-byen i vår. 32 scoringer på 14 hjemmekamper antyder en fryktløs holdning. Og slik tester vi en hjemmeseier i en på papiret åpen kamp.

Oddsen er 2,20, spillestopp er kl. 20.40 og Viasport 2 viser kampen.

Publisert: 20.08.19 kl. 13:28

