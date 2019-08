PÅ JOBB: Ole Gunnar Solskjær ankommer Manchester Uniteds treningsfelt i en svart Range Rover torsdag morgen. Foto: Eamon and James Clarke / Eamonn and James Clarke

Solskjær slår tilbake mot Sánchez-rykter

MANCHESTER (VG) Britisk presse har denne uken meldt at Ole Gunnar Solskjær (46) ønsker å kvitte seg med den høytlønnede og underpresterende stjernen Alexis Sánchez (30). Nå slår manageren tilbake mot spekulasjonene.

Enkelte medier har gått så langt som å hevde at Solskjær har vurdert å sende Sánchez på reservelaget.

– Alexis er så profesjonell. Han kommer på jobb hver eneste dag og jobber virkelig hardt. Han har lyst til å være en del av dette. Jeg ser disse historiene om at han har blitt satt på reservelaget og alt sånt. Selvfølgelig har han ikke det, sier nordmannen på fredagens pressekonferanse.

– Han er en del av vår tropp og er en veldig, veldig god spiller. Han har trent i tre uker nå, så han er noen uker bak resten, men han er veldig nær av å være en del av det. Vi forventer at han skal lykkes i denne klubben. Han har kvalitet, sier Solskjær.

Han sier at ettersom klubben ikke har flust av angrepsspillere, så kan chileneren komme til å spille «mange flere kamper enn dere tror».

Alexis Sánchez har foreløpig ikke spilt for Manchester United denne sesongen, ettersom han har trent seg opp etter en skade han pådro seg i sommerens Copa América med Chile.

The Times var blant avisene som denne uken meldte at Sánchez ønsker å forlate Manchester United før det europeiske overgangsvinduet stenger den 2. september.

Juventus, Napoli, AC Milan og Inter har blitt nevnt som mulige destinasjoner, ettersom Sánchez fortsatt har et godt rykte i Italia, der han herjet for Udinese fra 2006 til 2011.

Daily Mail melder fredag at det kan bli nærmest umulig for United å kvitte seg med Sánchez, ettersom han er Premier Leagues best betalte spiller, og at prestasjonene hans de siste årene ikke gir andre klubber grunn til å betale ham dyre dommer i lønn.

Publisert: 16.08.19 kl. 11:05

