BØR STOPPES: Å stoppe Lionel Messi (t.v.) blir nøkkelen til suksess for Ole Gunnar Solskjær i Champions League-kvartfinalene mot Barcelona. Foto: PA / Reuters

Slik kan Solskjær stoppe Messi: – Spark ham mentalt ut av kampen

MANCHESTER (VG) «Hva slags plan kan man ha?» Slik svarte Ole Gunnar Solskjær (46) på spørsmål om hvordan han skal stoppe Lionel Messi (31). Tre eksperter prøver likevel å gi nordmannen noen råd.

En av dem er den Barcelona-baserte journalisten Graham Hunter, mannen bak den prisvinnende Barça-boken «The Making of the Greatest Team in the World» samt filmen «Take the Ball, Pass the Ball» om samme klubb.

Han foreslår noe uvanlig løsning: Et «frimerke» på Messi – én bestemt United-spiller som får i oppgave å følge argentineren tett gjennom hele kampen.

– Det er veldig, veldig få lag som gjør det. Det kan fungere, men da må strategien innebære at man også har en plan for de andre strålende spillerne til Barcelona. Hvis du setter en mann på Messi, men de har en Ousmane Dembélé i strålende form, så blir du straffet og taper, sier Hunter, som har intervjuet Messi en rekke ganger.

Onsdag kveld starter trolig franske Dembélé, Barcelonas andre driblekonge, på benken. Han har vært skadet og får neppe mer enn noen få minutter. Det åpner for muligheter for Solskjær.

– Dette er kanskje en dag hvor du faktisk kan be én spiller om å holde seg på Messi gjennom hele kampen. Få lag prøver det, og de fleste har ikke disiplin til å gjøre det riktig, men min mening er at det kan fungere, sier Hunter, som påpeker at Messi har et spesielt triks for å lure seg vekk fra slik markering:

– Han går veldig mye rundt i kampene, spaserer sakte. Og selv om spillere vet at han er genial, og at det bare er et triks fordi han venter på å hugge til, så pleier 99 av 100 å gå litt bort fra ham fordi spillet foregår et annet sted på banen. Det er en tabbe. En stor, jævla tabbe. Når Messi er i ditt rom, selv om ballen er et helt annet sted, så må du for all del ikke forlate ham.

Foreslår å flytte Pogba

Den spanske journalisten Pol Ballus bor i Manchester og jobber for den Barcelona-baserte avisen Sport. Han advarer Solskjær mot denne sesongens utgave av Messi:

– Han drives i stor grad av motivasjon og følelser. Det har vært tydelig fra starten av sesongen at han, i større grad enn tidligere sesonger, har lyst til å vinne Champions League nå. Han virker veldig motivert. Det gjør det enda vanskeligere å stoppe ham. Og hvis han er i humør, er det så lite du kan gjøre.

Messi står med åtte mål på seks kamper i Champions League denne sesongen – ett mål hver time i snitt. I tillegg har han tre målgivende pasninger. Er det likevel noe Solskjær kan gjøre?

– Den beste måten å koble av Messi på, er å sparke ham mentalt ut av kampen. Det trenger ikke være aggressivt, men de må prøve å isolere ham fra områdene på banen hvor han føler seg mest komfortabel, som i mellomrommet. De må holde ham ute på kanten. Solskjær må sørge for at Messi rører ballen så lite som mulig, sier Ballus.

MESSI-KJENNER: Pol Ballus jobber for Barcelona-avisen Sport i Manchester. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Han foreslår at Solskjær flytter den hardtarbeidende og fysisk robuste Scott McTominay inn i Paul Pogbas vante posisjon, på venstresiden av midtbanen, slik at han kan få et spesielt ansvar for å følge Barças farligste våpen.

– Ellers kan området bak Pogba bli veldig farlig. Han er ikke kjent for sin disiplin, tillegger spanjolen.

Ber Solskjær følge Mourinhos ord

Miguel Delaney, halvt spansk og halvt irsk, er en anerkjent fotballkommentator for den britiske avisen The Independent. Han går mindre detaljert til verks i sin «anti-Messi-plan», rett og slett fordi han mener det ikke nytter å ha en slik tilnærming.

Det fikk Real Betis smertelig erfare da Messi scoret et utsøkt hat trick mot dem nylig:

– Det er ikke så populært å følge José Mourinho for tiden, men Solskjær burde virkelig følge hans ord når det kommer til Messi. Han sa noe virkelig fascinerende da jeg så ham på en pressekonferanse i 2014/15-sesongen. Mourinho mente at du bokstavelig talt ikke kan stoppe Messi, og at det eneste du kan gjøre, er å prøve å begrense ham, sier Delaney og viser til disse Mourinho-sitatene:

– Hver gang jeg har spilt mot Messi, har jeg brukt timer på å studere ham og prøve å stoppe ham.

– Men det handler ikke om å stoppe ham, men å gi ham en vanskelig kamp. Det er det beste du kan gjøre.

