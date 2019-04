1–0! Thomas Lehne Olsen setter ballen forbi Ranheim-keeper Even Barli etter et kvarters spill på Åråsen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Thomas Lehne Olsen med «offside-feiring» mot seg selv

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Ranheim 2–1) Thomas Lehne Olsen (27) sendte Ranheim hjem fra Lillestrøm med tap - og har allerede tre ligamål i 2019.

– Det var godt å få en liten revansj etter strammebommen sist, innrømmer han i Åråsen-garderoben søndag kveld.

Etter det første målet sitt jublet han med å leke «linjemann» som markerte for offside.

– Jeg gikk jo mye i offside i fjor. Derfor hadde jeg lyst til å markere det litt.

– Så det var bare mot deg selv?

– Ja, det var godt å se den gå inn!

I hele fjor noterte Lillestrøm-spissen seg for 12 mål i Eliteserien. Han var samtidig den spilleren i ligaen som gikk mest i offside.

– Det er viktig å vise at det ikke skal være lett å komme hit til Åråsen, sier LSK-trener Jörgen Lennartsson når vi treffer ham utenfor garderoben etter 2–1-seieren.

– Hva synes du om Lehne Olsens tre mål så langt?

– Jeg skjønner at han får mye oppmerksomhet for det, men jeg er like glad for den defensive jobben han gjorde i dag, sier Lennartsson til VG.

Kvarteret var gått da LSK gikk i ledelsen. Frode Kippe lempet ballen inn i Ranheim-feltet, og Daniel Pedersen headet vakkert ned. Ebiye Moses lot ballen gå til Thomas Lehne Olsen på bakre stolpe. Han gjorde ingen feil og satte inn 1–0.

– Jeg synes det er fortjent. Vi står for sjansene og spillet, sa Thomas Lehne Olsen til Eurosport i pausen.

– Nå går vi for det andre (målet), fortsatte LSK-spissen.

– Lillestrøm er klart best, innrømmet Ranheim-trener Svein Maalen til Eurosport i pausen.

LSK-sjef Jörgen Lennartsson har en plan om at Åråsen skal være en festning for klubben. I pausen var han klar på at Lillestrøm burde ha ledet mer enn 1–0 ved pause.

Men i stedet for 2–0 til LSK, ble det utligning tidlig i 2. omgang. Corneren fra Daniel Kvande headet Eirik Valla Dønnem i mål via LSK-keeper Marko Maric. Men hvor var markeringene hos Lillestrøm?

2–1 kom imidlertid kjapt. Ranheim rotet det til, og Daniel Pedersen spilte Lehne Olsen flott igjennom. Storscoreren la ballen elegant ned og skjøt i mål.

– Det vi må ta med oss, er at vi tør å spille fotball på ei dårlig matte. Når vi tør å spille, så er vi gode. Og så må vi luke unna elendige baklengsmål, sa Ranheims Eirik Valla Dønnem til Eurosport.

– LSK var best i 1. omgang, men vi reiste oss i 2. omgang. Det er litt dårlig av oss at vi ikke klarer å få til noen skikkelig sluttspurt, sa trener Svein Maalen i intervjusonen på Åråsen.

I fjor hadde LSK 5–8–2 på eget gress - etter at ett av de to tapene kom mot nettopp Ranheim (Mads Reginiussen ble matchvinner).

Lillestrøm tok bare med seg ett poeng fra Nadderud i seriepremieren, etter at Thomas Lehne Olsen bommet på straffespark.

Ranheim hadde en strålende vårsesong i fjor, men slet atskillig mer utover høsten. 2019 har til nå gitt to tap, mot Tromsø og Lillestrøm.

Publisert: 07.04.19 kl. 19:54 Oppdatert: 07.04.19 kl. 20:32