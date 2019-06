HOPPENDE GLAD: Isabell Herlovsen hopper på Lisa-Marie Utland for å gratulere henne med scoring. Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

Sjögren ikke helt fornøyd tross norsk målshow i VM-generalprøven

AMIENS/OSLO (VG) (Sør-Afrika – Norge 2-7) Norge vant den første omgangen 5-0, men spilte uavgjort 2-2 i den andre. Den 8. juni begynner alvoret.

Sør-Afrika rakk ikke oppsatt starttidspunkt på grunn av trafikkproblemer, og da kampen til slutt kom i gang nærmere 21.20, nesten halvannen time forsinket, var de heller ikke påskrudd.

– Vi ble enda mer giret jo senere kampen startet. Det er godt for oss og selvtilliten å score mål. Det føles veldig bra, sa kaptein Maren Mjelde til NRK etter 1. omgang.

– Ble du overrasket over hvor tamme Sør-Afrika fremsto?

– Ja, jeg hadde forventet mer trøkk fra deres side. Men jeg synes det vi gjør, er bra, og det må vi ta med oss videre, svarte kapteinen.

– Jeg er fornøyd med at vi gjør syv mål og vinner, men jeg er ikke så fornøyd med at vi slipper inn to mål. Vi hadde en ambisjon om å holde nullen. Vi mister ballen litt for ofte fremover, uten at vi blir helt straffet for det. Men vi gjør syv mål og kan ikke være for misfornøyde, sier trener Martin Sjögren til NRK, men gleder seg over den store seieren.

Tre mål på tre minutter

Mål, det ble det i hvert fall mange av.

De norske fotballjentene, rangert som nummer 12 i verden, kjørte over 49.-plasserte Sør-Afrika fra start.

Vilde Bøe Risa åpnet målshowet i det syvende minutt etter en 45 graders lærebokpasning fra Caroline Graham Hansen.

Den Barcelona-klare høyrevingen var igjen servitør på 2–0-målet.

Hun får riktignok ikke assist, for frisparket hennes ble headet unna av en sørafrikansk spiller, men foran mål hadde Lisa-Marie Utland få problemer med å score sitt første for dagen.

Da var det spilt 18 minutter og 17 sekunder. Tre minutter og 26 sekunder senere hadde Norge ikke bare scoret ett, men to mål til.

Først ved samme Utland, som ble spilt alene med keeper av Isabell Herlovsen.

Deretter ved Isabelle Herlovsen, som headet inn 4-0 etter et praktinnlegg signert Bøe Risa.

Like før pause sørget samme Herlovsen, nok en gang med hodet, for at Norge gikk til hvilen med 5–0, og etter pausen fortsatte målshowet.

Herlovsen i 60

Herlovsen scoret sitt tredje for dagen, riktignok etter at Sør-Afrika hadde redusert ved Kholosa Biyana, og etter den norske spissens 60. landslagsmål kom nok en redusering.

– Som spiss er det veldig deilig. Det er bra for selvtilliten inn mot mesterskapet, og jeg er fornøyd med at vi scorer mye mål og at vi er flere som scorer mål, sier Herlovsen til NRK om eget hat trick.

På tampen kunne innbytter Emilie Nautnes juble for sitt første landslagsmål, og det var av den enkle sorten. Hele Sør-Afrika stoppet nemlig opp da Frida Maanum slo Karina Sævik i bakrom, men dønn alene med keeper ble det ikke mål i første omgang.

På returen var imidlertid Nautnes helt alene, og hun kunne enkelt fastsette resultatet til 7-2 i det som var lagets siste kamp før VM i Frankrike braker løs.

De norske jentene er i gruppe med vertsnasjon Frankrike, Sør-Korea og Nigeria. Åpningskampen for Sjögrens kvinner spilles den 8. juni mot Nigeria.

