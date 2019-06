GAMLE RIVALER: Her er Arsène Wenger og José Mourinho i sin siste kamp mot hverandre våren 2018. Wenger trente da Arsenal, mens Mourinho var Manchester United-sjef. Foto: CARL RECINE / X03807

Wenger og Mourinho kritiske til Kane: – Han så ikke klar ut

(Tottenham – Liverpool 0–2) Veteranene Arsène Wenger (69) og José Mourinho (56) lot seg ikke imponere av Tottenham-stjernen Harry Kanes (25) første kamp på to måneder.

– Vi snakket om Kane. Han ser ikke klar ut. I det hele tatt er det kun Son (Heung-min) som ser farlig ut på Tottenham, sa Wenger underveis i Champions League-finalen, ifølge avisen Independent.

Franskmannen, som trente London-rivalen Arsenal i 22 år, fulgte kampen som ekspert for BEIN Sports sammen med Mourinho. Portugiseren har tidligere trent Porto og Inter til Champions League-tittel, samt Chelsea og Manchester United i England.

I BAKKEN: Harry Kane i en av mange tøffe dueller mot Liverpool. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

De fikk se at Tottenham-manager Mauricio Pochettino valgte Kane som spiss fra start på bekostning av Lucas Moura, hat-trick-helten fra semifinalen. Det var Kanes første kamp siden 9. april (1–0 mot City), da han skadet ankelen.

Det endte med en blek prestasjon fra Kane og 0–2-tap. Se høydepunktene her:

– Tottenham klarte ikke å linke sammen spillet. Harry Kane var bortgjemt hele tiden. Normalt løper han inn bak forsvaret, og normalt kommer han i mellomrommet. Til vanlig er han «link-spilleren», sa Mourinho.

Pochettino forklarte bruken av stjernespissen etter kampen.

– Det var et valg. For meg så avsluttet Kane kampen friskt. Han scoret ikke, men jeg lover at avgjørelsen min var veldig analysert med all informasjon. Jeg angrer ikke, sa Pochettino ifølge Sky Sports.

Kane scoret fem mål i Champions League, i tillegg til 17 i Premier League, før finalen. Men mot Liverpool-stopperne Joel Matip og Virgil van Dijk ble det vanskelig.

– Jeg forventet at han skulle starte. Han er Englands nummer ni. Om han sier han er frisk, gjør han det vanskelig for manageren å ikke starte med han, sa van Dijk på pressekonferansen etter finaleseieren.

Jason Burt, fotballskribent for Telegraph, skriver at bruken av Kane var gambling, men legger også til at Kane ikke var den eneste å peke på blant Tottenham-spillerne.

Langt mer lykkelig var Jürgen Klopp:

Publisert: 02.06.19 kl. 10:02