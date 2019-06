BUDBRINGER: Erik Solér mener det er på høy tid å foreta endringer i Eliteserien. Foto: Helge Mikalsen

Erik Solér jobber for radikale endringer i Eliteserien

Fotballtoppen Erik Solér (58) foreslår å slanke Eliteserien. Fra dagens 16 lag til kanskje bare 12. Han bruker Ståle Solbakkens FC København som eksempel på hvor vellykket det kan bli – også i Norge.

Den tidligere landslagsspilleren, utenlandsproffen, agenten og klubbinvestoren har virket et drøyt halvår i jobben som sportssjef i Norsk Toppfotball (NTF). Solér har brukt tiden godt. Tanken om Eliteserien i helt ny drakt – innen nær fremtid – har fått høy prioritet.

– Sammen med klubbene ser vi på hvordan vi skal bli konkurransedyktig internasjonalt. Hvordan vi skal produsere gode spillere og gode lag. Dette er helt avgjørende hvis vi skal delta i det internasjonale vinduet, og ha en attraktiv fotball her hjemme, sier Erik Solér.

Han synes Danmark har tatt forbilledlige grep med sin egen Superliga. De har gjort det skarpt med FC København som gjenganger i UEFA-turneringene Champions League og Europa League. Og det var ikke uten grunn at Solér tok med seg administrative ledere fra klubbene i Eliteserien til København for å høre på Ståle Solbakkens erfaringer i våres.

– Vi fikk en fantastisk fin gjennomgang av Ståle Solbakken om hvordan hans klubb og ligaen for øvrig er oppbygd. Nå går danskene ned fra 14 til 12 klubber. Og de mener det er helt nødvendig for at de skal kunne konkurrere utenfor Danmarks grenser. I tillegg har de en sluttspillstruktur som gjør at de beste lagene møter hverandre ofte, sier Solér.

Ligakrøll Det har haglet med forslag om å redusere antall lag i Eliteserien de siste årene. 2012: NFFs egen seriekomité med Nils Johan Semb og Per-Mathias Høgmo som medlemmer konkluderte med reduksjon til 12 lag. Forslaget kom aldri til NFF-tinget. 2014: RBK-styreleder Ivar Koteng tok til orde for færre lag i Eliteserien, men fikk ikke nok støtte til endring. 2016: Nederlandske Hypercube utarbeidet en rapport. Forslag om 12 eller 14 lag. Innføring av høst/vår-sesong med sluttspill. Planene ble skrinlagt. Vis mer vg-expand-down

På spørsmål fra VG om hvordan «sportsledere og administrative ledere i eliteserieklubbene i Norge har reagert på en tenkt slanking av ligaen» svarer Solér at det arbeidet får man svar på snart.

– Får du klappsalver eller møter du motbør fra klubbene?

– Det får vi se på. Men vi vet at noen mener det er fornuftig å se på ligastrukturen, mens andre mener det er bra som det er, svarer Solér.

Norsk fotballs øverste divisjon har økt fra 10 klubber i 1971 til 16 klubber i 2009. Solér medgir at han selv gikk inn for siste utvidelse som Start-investor. Han angrer på det i dag, og understreker at hans stemme den gangen ikke var gjennomtenkt nok.

– Er det 12 lag i en fremtidig eliteserie som står fremst i ditt hode?

– Om det blir 12 eller 14 får vi se på. Jeg tror at vi skal ned i antall lag, men er det slik at klubbene vil ha 16, så blir det slik, sier Solér.

Han er imidlertid overbevist om at ligaer det er god grunn til å sammenligne seg med – Danmark med 12 lag og Sveits med 10 lag – er de rette nasjonene å ta lærdom av hvis norsk fotball skal være konkurransedyktig.

– Min rolle er å løfte frem gode argumenter for det jeg har tro på. Så er jeg helt innforstått med at beslutningsmyndighetene ligger andre steder. Men hvis vi som liga ikke løfter frem ting vi har tro på, basert på kunnskap og kompetanse, så trenger vi ikke noe ligaforening, sier Erik Solér.

Molde-direktør Øystein Neerland støtter Solérs tanker. Og understreker at topplaget MFK vil ha spissing.

– Molde vil ha flere kamper mot best mulig motstand. Men det er ulike mål for klubbene i Eliteserien. Du har de som vil øverst på tabellen, og så har du de som er fornøyd med å delta, sier Øystein Neerland.

For fem år siden støttet Molde og Rosenborg et forslag om færre lag i Eliteserien. Men i likhet med tidligere forslag, blant annet fra NFFs egen seriekomité, fikk det aldri gjennomslag.



Sportslig leder i Bodø/Glimt, Aasmund Bjørkan, sier til VG at han setter spørsmålstegn ved Solérs arbeid på vegne av NTF. Han påpeker viktigheten av ressurser til å utvikle talenter. Og tenker på dem som vokser opp i Nord-Norge med Tromsø og Glimt som utviklingsarena. Landslagskaptein Stefan Johansen fra Vardø, som gikk i skole i Glimt, er et eksempel han trekker frem.

– Hvis kvalitet skal være en argumentasjon, så må de største klubbene vise at de faktisk er best. Problemet er ikke at Rosenborg må møte Glimt. Problemet er heller at Rosenborg taper mot Glimt, sier Aasmund Bjørkan.

