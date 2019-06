TREMÅLSHELT: Cristiana Girelli jubler etter sitt første mål for kvelden. Det kom to til fra Juventus-spilleren før 29-åringen ga seg. Foto: GONZALO FUENTES/Reuters

Norske spioner så Italias storseier – kan bli Norges motstander

REIMS (VG) (Jamaica – Italia 0–5) De kan fort bli Norges motstander i en åttedelsfinale. I kveld noterte norske spioner flittig på tribunen da Italia valset over Jamaica.

Landslagets speider og kvinnenes U23-trener, Alexander Straus, var på plass her på Stade Auguste Delaune i Reims sammen med landslagets analysesjef Fredrik Vold og keepertrener Roger Eskeland.

Hvis Norge gjør jobben mot Sør-Korea på mandag, kan det være italienerne som står på andre siden på Stade de Nice 22. juni. Martin Sjögrens kvinner skal opp mot toeren i denne gruppen, og det er ikke utenkelig at det blir målforskjellen som avgjør om det blir Italia, Brasil eller Australia.

Så hva fikk de norske spionene se?

At den store stjernen Barbara Bonansea ikke er oppskrytt. Da Paolo Rossi, Italias VM-helt fra 1982, fikk spørsmål om 27-åringen er kvinnefotballens Paolo Rossi, svarte han bare «jeg ser mye av meg selv i henne».

Bonansea scoret begge målene i seieren mot Australia (det siste fem minutter på overtid), og hun fikset straffen som ga italienerne en tidlig ledelse mot Jamaica fredag kveld. Venstrevingen har fart og teknikk og elsker å vende innover slik at hun får skyte med høyrefoten.

Spissmakker Cristiana Girelli – også hun fra Juventus – startet kvelden med å sette inn to mål. På det første måtte hun ha to forsøk fra straffemerket. Det andre dyttet hun inn med låret på en corner. Hun benyttet imidlertid hodet da hun to minutter ut i 2. omgang ble tremålsscorer etter en keepertabbe.

Det fjerde var en liten perle av innbytter Aurora Galli – fra Juventus, selvsagt. Hun klinte til med strak rist fra 18 meter, og ballen føk opp i hjørnet. 10 minutter før slutt gikk Galli på et sugende løp, rundet keeper og hamret ballen i det tomme målet.

Jamaica har fått det tøft i VM

Dette var Italias 11. kamp i år. De har ikke tapt én eneste (9–2–0) og står med 31–9 i målforskjell.

Det er flere plusser med laget som med 15. plass er ranket tre plasser under Norge. De er gode på corner og faste situasjoner, og har en god løperrekke. Defensivt mangler det litt på strukturen, og altfor ofte går de med for mange i angrep. Det gir store kontringsmuligheter – for eksempel for Norge – fordi de er i ubalanse. Jamaica-kampen avslørte også tempoproblemer i den bakre fireren.

Har full pott

Italia topper gruppe C med full pott etter to kamper og 7–1 i målforskjell. Australia og Brasil følger like bak med tre poeng hver. I siste kamp har italienerne en tøff kamp mot Brasil, mens Australia møter tabelljumbo Jamaica (null poeng).

Skulle Brasil bli Norges motstander, må «Caro» & co. stoppe en 34-åring i målform. Veteranen Cristiane har scoret fire mål på to kamper i turneringen, og med sitt hat-trick mot Jamaica ble hun den eldste kvinnen i VM-historien til å score tre mål i en kamp.

Siste kandidat er Australia. «The Matildas» trøblet i sin VM-åpning mot nettopp Italia med 1–2-tap etter å ha tatt ledelsen i kampen, men viste styrke mot Brasil da de snudde 0–2 til 3–2-seier.

Publisert: 14.06.19 kl. 19:52