Glimt mistet halve forsvarsrekken i 1. omgang: – Det smalt litt

BODØ (VG) Allerede etter 15 minutter måtte Glimt-stopper Brede Moe ut med det som lignet en muskelskade. Og like før pause tok venstreback Fredrik Bjørkan følge. Hovedtrener Kjetil Knutsen mener det er helt nødvendig å balansere på en knivsegg.

– Jeg må av, så det kunne vært bedre. Det er altfor tidlig å si hva det er. Det hugger til i baksiden og jeg har ikke sjanse til å fortsette. Det er utrolig bittert. Hadde det ikke skjedd, tror jeg at jeg kunne reddet målet. Vi må ta et par dager med det medisinske, men det kjennes ikke alt for ille ut, sier Moe til VG om skaden.

– Har det noe å si med det tette programmet?

– Ja. Det er tredje kampen på en uke. Jeg kjente det litt i hamstringen før kampen at det har vært mye, svarer midtstopperen etter at lagkameratene gjorde jobben og slo Strømsgodset 3–2 i nord.

Backrekkekollega Fredrik Bjørkan sa det gikk litt «middels» etter å ha sett 2. omgang fra sidelinjen:

– Det smalt litt, men jeg var litt føre var. Jeg tror det er bedre å få fysioen til å se på det og ikke ta noen sjanser, sier Bjørkan og forklarer at det rykket litt hamstringen (bakre side av lår) da han gikk på et løp.

– Jeg håper det ikke er en strekk, men kroppen som fortalte at jeg er sliten.

Bodø/Glimts fysioterapeut, Mike Brown, uttaler seg optimistisk overfor VG:

– Det er ikke så mye å si akkurat nå, vi må sjekke litt mer i morgen. Men det ser ikke altfor ille ut.

Glimt-profil Philip Zinckernagel sa etter lagets første poengtap tidligere i uken at han trodde spillerne var slitne. Hovedtrener mente spillerne tålte slitasjen, men innrømmer at det er tøffe uker.

– Vi balanserer på en knivsegg. Men om vi hadde spilt kamp én gang i uken, ville vi fortsatt trent hardt. Så om vi spiller én eller to kamper er ikke så viktig. Vi må være helt på knivseggen om vi skal bli bedre. Også er det alltid hensyn som må tas mot enkeltspillere. Jo mer eksplosiv muskulatur de har jo mer forsiktig må vi være, sier Knutsen til VG.

PS! Det var ikke bare i Bodø det ble tidlige bytter. Kristoffer Løkberg (Viking), Ibrahima Wadji (Haugesund) og Daan Klinkenberg (Aalesund) gikk alle av banen før pause i den 12. serierunden.

