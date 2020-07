NY JOBB: Luis Pimenta under sin tid i svenske Brommapojkarna. Foto: Conny Sillén, NYHETSBYRÅN

Pimenta fikk landslagsjobb i NFF: – De sjekket alt

Luis Pimenta (38) hadde eventyrlig suksess med Kongsvinger før det ble bråk i svenske Brommapojkarna. Nå er portugiseren ansatt av Norges Fotballforbund.

Nå nettopp

Pimenta har fått jobben som sjef for G18- og G19-landslaget. I tillegg skal 38-åringen være topptrenerutvikler.

– Det føles veldig bra. Jeg er veldig motivert for å starte i en organisasjon med så mange kompetente folk. Det er en fantastisk mulighet for meg til å utvikle meg og bidra så godt jeg kan. Det er mye bra som har skjedd i norsk fotball i det siste. Det er strålende å få en sjanse til å være med i NFF og bidra, forteller Pimenta på flytende norsk til VG fredag ettermiddag.

Tilbake i norsk toppfotball

Etter å ha jobbet som trener i Portugal, kom Pimenta til Norge og Hønefoss i 2011. Der jobbet han både i ungdomsavdelingen og senere som assistent på A-laget.

I 2015 ledet Pimenta Kongsvinger til et overlegent opprykk fra 2. divisjon til 1. divisjon. Året etter var rødtrøyene norsk fotballs store overraskelseslag da de tok seg helt til cupfinalen mot Rosenborg.

Etter et form for friår, som Pimenta blant annet brukte til analyser og videreutvikling som trener, tok han over svenske Brommapojkarna i 2018.

I KIL: Pimenta ledet Kongsvinger til cupfinale mot Rosenborg i 2016. Fra venstre: Jonas Svensson, Jørgen Skjelvik, Pimenta og Adem Güven. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Var gjennom kontroversiell periode

Rundt et halvt år senere måtte portugiseren imidlertid forlate jobben i Sverige etter anklager om rasisme, sexisme og mobbing.

Anklager som Pimenta benektet på det sterkeste. Nå forteller 38-åringen at han er glad for at Norges Fotballforbund har gått grundig til verks i ansettelsesprosessen.

– Jeg er bare veldig fornøyd og imponert over den grundige jobben NFF gjorde. De sjekket alt. Og da fikk de et godt bilde av hva slags person jeg er og hvilke verdier jeg står for. Det er bare et eksempel på profesjonaliteten i NFF. Jeg er veldig glad for å være en del av en så sterk organisasjon, forteller Pimenta og fortsetter:

– Dette er en veldig god mulighet til å jobbe med ekstremt kompetente folk. Det er sånn jeg ser på det. Jeg har alltid prøvd å finne utviklingsarenaer, og denne er perfekt.

Han får også ros på NFFs egen nettside av lederen for aldersbestemte landslag.

– Vi får inn en spennende trener som har en litt annen bakgrunn, men som etter mange år i Norge også kjenner den norske fotballkulturen svært godt, sier Truls Dæhli.

– Det bidrar til å skape dynamikk i fagmiljøet vårt, og det tror jeg er en god ting. Sammen med mange andre dyktige trenere skal Luis prøve å skape internasjonal fremgang for våre lag i 18-19-20-årssegmentet, og jeg ser fram til å få ham på plass foran det som helt sikkert kommer til å bli en spesiell og krevende landslagshøst.

Under tiden i Kongsvinger viste Pimenta mye følelser, som her da han jublet for en scoring:

Ser mot EM

Nå gleder Pimenta seg til å begynne i jobben 17. august. Under to uker senere samler han 2002-årgangen. Målet er å kvalifisere mannskapet til EM i Romania neste sommer.

– Jeg ser frem til å møte spillerne og til kvalifiseringen. Vi har Ungarn, Island og Andorra i gruppespillet i oktober. Vi får bare én samling til å forberede oss. Etterpå er det rett i tellende kamper. Så det er viktig å være klare og bruke den første samlingen så godt vi kan, sier Pimenta.

De to beste nasjonene, samt noen av de beste treerne, i hver gruppe vil gå videre til en ny og avgjørende kvalifiseringsrunde på et senere tidspunkt.

– I dine siste jobber har du vært trener for A-lag. Hvordan blir overgangen til aldersbestemt fotball?

– Det er yngre spillere, men mange av dem spiller allerede på et veldig høyt nivå. Du har for eksempel Martin Palumbo som i går var på benken for Udinese mot Juventus. Det er bare et eksempel, sier Pimenta entusiastisk.

– Spillerne må selvfølgelig fortsette å utvikle seg, men de er allerede på et veldig godt nivå. Det er mange spennende spillere i 2002-årgangen. Og en viktig del av utviklingen for dem, er å delta i mesterskap fremover.

Luis Pimenta Født: 25.09.1981. Fra: Lisboa, Portugal Yrke: Trener Utvalgte jobber: Hønefoss (2011–2014), Kongsvinger (2014–2016), Brommapojkarna (2018), Riga (2019). Vis mer

Publisert: 24.07.20 kl. 19:19

Fra andre aviser