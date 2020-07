Molde slo tilbake etter Glimt-smellen – lekte med Vålerenga

MOLDE (VG) (Molde – Vålerenga 4–1) Molde er tilbake i gulljakten i Eliteserien. Vålerenga derimot kom ned på jorden igjen etter syv kamper uten tap.

Statistikken for Oslo-laget var ille før kampen mot Molde onsdag kveld. Den ble verre. Vålerenga har ikke i vunnet på Aker stadion siden 2010 (1–0). I de ti årene som er gått har lagene møtt hverandre 18 ganger – uansett bane - og Molde har vunnet 14 av dem.

– Det var utrolig deilig. Det var en «statement». Vi hadde bestemt oss i dag, og var utrolig gira på å revansjere oss. Nå går det fremover, sier Omoijuanfo til Eurosport.

Han får også støtte av målscorer Etzaz Hussain.

– Jeg vil nesten si det er årsbeste av oss. Det er sånn topplag gjør, å slå tilbake etter tap, sier Hussain til Eurosport.

Vålerenga så ut som de skulle hente poeng denne gangen. Starten var frisk, Aron Dønnum hadde en god mulighet etter ti minutters spill. Men Fredrik Sjølstad ryddet unna før han fikk avsluttet fra perfekt hold.

fullskjerm neste TAKK!: Molde har gjort 1–0. Ohi klemmer Tobias Christensen (t.v.) og målscorer Fredrik Aursnes.

Molde famlet i starten. Playmaker Magnus Wolff Eikrem må ha sett det samme fra benken. Men han slapp å bekymre seg lenge. Hjemmelaget tok over kommandoen på midtbanen. Og de kom rundt på kantene.

Det ble hektisk for VIF-forsvaret. Men det ble ikke scoring før keeper Kristoffer Klaesson dummet seg skikkelig ut. Et realt sleivspark havnet i føttene på Ohi Omoijuanfo like utenfor boksen. Han hælsparket til Fredrik Aursnes som løftet ballen enkelt i mål.

1–0 etter knappe halvtimen skaffet dem enda mer selvtillit. Molde var ikke til å kjenne igjen etter søndagens ydmykelse i Bodø hvor de til tider ble rundspilt av Glimt på Aspmyra og tapte 1–3.

fullskjerm neste BRUKTE HODET: Tobias Christensen stanger inn 2–0. VIF-keeper Kristoffer Klaesson er sjanseløs,

Nå var det løpskraft, høyt press og presisjon i pasningsspillet som preget dem. Men effektiviteten foran mål sto absolutt ikke i stil med sjansestatistikken. I hvert fall ikke i 1. omgang.

Vålerengas 17-åring Odin Thiago Holm avsluttet en halvmeter utenfor. Og supertalentet Osame Sahraoui (19) hadde en alle tiders mulighet til å utligne tidlig i 2. omgang da han kom alene mot MFK-keeper Andreas Linde.

Men Molde slo tilbake. Ikke uventet. Henry Wingo gjorde grovarbeidet på høyrekanten - fant Ohi - som stusset til målscorer Tobias Christensen.

– Det skjer ikke ofte, nei, sa Christensen om å score med hodet.

– Det var deilig å revansjere oss etter tapet mot Glimt. Det er viktig å slå tilbake, slo han fast til Eurosport.

Med 2–0 etter 56 spilte minutter var løpet kjørt. 3–0 etter 78 minutter var vakkert. Inn fra Etzaz Hussain (tidligere Vålerenga) og stupheading fra Ohi og i mål.

Innbytter Bård Finne reduserte til 3–1 fire minutter før slutt. Og Hussain fastsatte sluttresultatet på overtid til 4–1. Hans sjette ligascoring. Likt med Leke James.

PS! Det skiller to poeng mellom Molde og serieleder Glimt. Nordlendingene som har imponerende ti seire på rad møter Stabæk på Nadderud torsdag.

Publisert: 29.07.20 kl. 22:20

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 10 10 0 0 38 – 11 27 30 2 Molde 11 9 1 1 33 – 11 22 28 3 Odd 11 6 1 4 18 – 13 5 19 4 Vålerenga 11 5 4 2 14 – 14 0 19 5 Stabæk 10 4 4 2 13 – 12 1 16 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

