Botheim lettet etter overgangen: – Har vært mørkt og tungt

ÅLESUND (VG) Erik Botheim «skal vise at han er god nok» etter låneovergangen til Stabæk. Søndag var han med å punktere kampen mot Aalesunds FK.

– Jeg skulle ønske overgangen kom tidligere, sier Erik Botheim, som fikk sine første minutter for Stabæk søndag kveld.

For mens Eliteserien har rullet og gått i ni serierunder, har den talentfulle spissen sett mesteparten fra benken.

I Rosenborg ble det tre innhopp på til sammen 18 minutter, før han fredag skrev under på lånekontrakten med bærumsklubben.

– Det var vel litt såkalte forhandlinger. Jeg har ikke vært så mye involvert i det, jeg fikk bare beskjed av Jim (Solbakken, agent, journ.anm.) om å dra fredag ettermiddag. Da var det bare å sette seg i bilen og dunke nedover, forteller 20-åringen.

Botheim har en rekke kamper for aldersbestemte landslag, men i Rosenborg har han aldri klart å komme skikkelig gjennom nåløyet.

Det er imidlertid først denne sesongen han drar på utlån. Nå hadde han ikke lenger tålmodighet til å sitte på benken i Trondheim.

– De fleste skjønner vel at det har vært mørkt og tungt. Lite spilletid er ikke noe moro for en fotballspiller, og ikke for meg heller. Jeg kommer hit for å spille fotball, ha det moro og vinne kamper.

Gjennom de siste månedene har både Dino Islamovic og Torgeir Børven kommet inn portene på Lerkendal. Kampen om spissplassen har blitt betydelig tøffere, og Botheim har havnet lenger og lenger bak i køen.

– De mener vel ikke at jeg er god nok, da. Det skal jeg vise her, at jeg er god nok. Det er deres valg hvem de vil ha, hente og bruke. Jeg er veldig fornøyd med å komme hit, sier den nye Stabæk-spissen.

NY KLUBB: Erik Botheim gratulerer Andreas Hanche-Olsen etter straffescoringen som han selv var med å skaffe. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Mot Aalesund fikk han en knapp halvtime og rakk å skaffe gjestene et straffespark.

– Det er en lovende start, også håper jeg at vi får satt relasjonene enda mer. Jeg og Hugo er i gang allerede – skape litt kaos, smiler Botheim.

Han og Hugo Vetlesen gikk på ungdomsskole sammen og har spilt mye fotball sammen gjennom årene.

– Vi kjenner hverandre veldig godt. Vi har en god link og det fikk du se i dag, sier Vetlesen, som mener Stabæk har sikret seg en veldig god fotballspiller.

– Du får en målscorer, en som er foran mål og er god i kombinasjonsspillet. Vi trenger mål og det håper jeg han kan bidra med. Han skaffer oss en straffe i dag og gjør en viktig jobb for laget, skryter han.

Også trener Jan Jönsson var fornøyd med det han fikk se i Botheims debut.

– Jeg synes han gjør en bra match, og han viser arbeidsinnsats og moral. Han viser en «attityde» som stemmer godt overens med det vi forventer oss. Han hadde en trening før kampen og kommer godt inn i laget, så det var positivt, sier svensken.

Botheim har imidlertid ikke fått noen lovnader om mer spilletid i Stabæk.

– Det er vanlig fair konkurranse her også. Det er Janne som tar ut det beste laget. Sånn er det i alle klubber, sier spissen.

