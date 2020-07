STANDSMESSIG: Ole Gunnar Solskjær kommer til treningsanlegget Carrington fredag morgen. Foto: Eamon and James Clarke / Eamonn and James Clarke

Solskjær: – Ingen av spillerne mine er filmere

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær forsvarer spillerne sine «hundre prosent» mot kritikken for at klubben har fått så mange straffespark denne sesongen.

– Jeg forsvarer spillerne mine hundre prosent. Ingen av dem er filmere, og ingen av dem forsøker å lure dommerne, sa han på lørdagens pressekonferanse, gjengitt av BBC.

Også lørdag var det mye snakk om United og straffespark, og Solskjær snakket da om konkrete situasjoner som han mente hadde gått mot sitt lag - og at det like gjerne var han som burde klage.

Både da og i uttalelsene som nå kommer ut, snakker Ole Gunnar Solskjær om at «noen» prøver å påvirke dommerne.

– Det er opp til dommeren, men det er for mange som snakker og som prøver å påvirke folk, det vil ikke jeg gjøre. VAR er der for å hjelpe til å få mer korrekte avgjørelser.

– Jeg har alltid sagt at en fakta-avgjørelse er fakta, uansett om du er én centimeter eller én meter offside, så er du offside.

Ifølge Manchester Evening News sier Solskjær også at dommere har unnskyldt seg til United for at de har tatt feil avgjørelser mot laget denne sesongen.

– Du skaper din egen flaks. Jeg kan snakke om de røde kortene som Southampton og West Ham skulle ha hatt mot oss i kamper der vi tapte poeng. Vi har sett dommerrapporter, og de beklager at de har tatt feil avgjørelser mot oss.

Manchester United spiller søndag FA-cup-semifinale mot Chelsea, og London-lagets sjef, Frank Lampard, hadde pressekonferanse lørdag. Der kom han igjen inn på Uniteds mange straffespark.

Der gikk han langt i å antyde at Bruno Fernandes falt lett da han fikk straffespark mot Aston Villa.

– Fernandes er veldig smart i bevegelsene. Mot Aston Villa så vi at han kan få en straffe der det kanskje egentlig ikke er det, sa Lampard.

Solskjær slo tilbake mot slike påstander på sin pressekonferanse:

– Når du er så kjapp i beina som Dan James, Anthony Martial, Marcus Rashford, Mason Greenwood, så blir du taklet både utenfor og innenfor 16-meteren.

Solskjær uttrykte også at han synes kvaliteten på dommerne i Premier League er god.

– Jeg synes de holder et høyt nivå, sa United-manageren foran kveldens semifinalekamp, som spilles på Wembley stadion i London.

