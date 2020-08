OPTIMIST: Patrick Berg har hatt mer flyt på fotballbanen enn han hadde på mandagens fisketur, men humøret var likevel på plass da han og Fredrik Thomassen (i bakgrunnen) jaktet ørret et lite stykke utenfor Bodø. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kaptein Berg ville forlate Bodø/Glimt: – Klokt at jeg ble værende

BODØ (VG) To år etter at han hadde bestemt seg for å forlate klubben i sitt hjerte, er Patrick Berg (23) en av to kapteiner på «tidenes» Bodø/Glimt-lag. Midt i et tett kampprogram finner han roen sammen med kameratene ved et avsidesliggende fiskevann.

For mindre enn 10 minutter siden

Dagen etter at Bodø/Glimt har doblet avstanden ned til Molde etter å ha slått Strømsgodset 3–2 på Aspmyra, får VG være med og oppleve Bodø/Glimts midtbanemaestros andre lidenskap på nært hold.

– Dette hjelper ikke mot fordommene østlendingene har til oss, flirer Patrick Berg når en stor reinsdyrbukk springer midt i veibanen foran 23-åringens Audi A3 e-Tron.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

I bilen bak sitter kompisene Petter Rørstad og Fredrik Thomassen fra «Guttas fiskeeventyr». Allerede på parkeringsplassen kjenner man «guttastemningen» på kroppen når sistnevnte utløser et unisont latterbrøl ved å si at «rådyret nektet å flytte seg».

Latteren bærer en gjenklang over hele fiskevannet, hvor noen små regndråper mot vannoverflaten er det eneste som lager lyd i den idylliske naturen.

– Det er det som er helt perfekt. Det er lett å finne roen her, sier Patrick Berg om sin egen lidenskap.

KAMERATER: Petter Rørstad (t.v.), Fredrik Thomassen og Patrick Berg har vokst opp sammen og spilt på samme guttelag. Når fisken ikke biter, ble det også tid til å fortelle skrøner og snakke om russetiden deres sammen på russebussen Haien 2016. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Mens det er rolig i de naturlige omgivelsene en liten kjøretur unna Bodø, koker det nærmest i sentrum. Tidenes beste sesongstart i Eliteserien har skapt fotballfeber blant de drøyt 55 000 innbyggerne i Bodø kommune.

– Jeg merker det rundt omkring i byen. Det er ikke mange som får vært på kamp, men det engasjementet som er nå kontra da jeg ble tatt opp på A-laget, er to forskjellige verdener, sier Patrick Berg.

– Nå blir man stoppet hele tiden. Folk sier «det er så sinnssykt bra» og er rett og slett stolte. Det er veldig artig å føle at folk setter pris på det.

– Er du glad du ikke forsvant i 2018?

– Ja. Det må man vel si at det var veldig klokt at jeg ble værende.

«Kokte» gjorde det nemlig også for to år siden. Etter å ha slitt med spilletid og lite fremdrift i egen karriere, bestemte Patrick Berg seg for at det var på tide å forlate Bodø/Glimt. Akkurat da var det få som så for seg at midtbanespilleren skulle være blant de viktigste brikkene på Bodø/Glimt-lag som leder serien med seks poeng etter tolv runder.

– Det var vel ingen som hadde trodd eller tenkt det. En periode var jeg, om ikke lei av fotballen, så hadde jeg gått og stanget i fem-seks år på A-laget uten å ha kommet noen vei fremover. Jeg har fortsatt på samme plass da jeg var 20–21 år som da jeg var 16, sier Patrick Berg.

– Da er det naturlig at man begynner å se seg om andre ting å gjøre eller en annen klubb, men så følte jeg at etter at jeg signerte ny kontrakt i 2018 at jeg virkelig bestemte meg for å gjøre det arbeidet som kreves.

SENTRAL: Patrick Berg står i spissen av et Bodø/Glimt-lag som valser over konkurrentene. Det har skapt fotballfeber i byen, men her ute finner han roen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Og etter en vinter med knallhard trening, kom gjennombruddet for Patrick Berg, som nå stadig oftere blir snakket om i landslagssammenheng.

– Den største forskjellen på meg nå og da er at jeg virkelig har innsett hvor hardt arbeid det kreves. Før hadde jeg god teknikk og sånt, men det er langt fra nok. Spesielt det mentale har løsnet.

Han har hatt kyssesyken og operert for idrettsbrokk (Gilmore’s groin). Allerede i fjorårssesongens første kamp fikk han skulderen ut av ledd for andre gang, og dermed måtte han operere. Det ble spådd at han kom til å miste over halve sesongen, men takket være en dyktig lege ble det bedre enn fryktet.

– Jeg følte meg glad for at jeg var så godt mentalt rustet. Det var sesongen hvor jeg endelig skulle slå gjennom, så røk jeg ut allerede i første kamp. Men du får aldri gjort noe med det som har skjedd. Det er den tankegangen jeg har hatt de siste årene.

LATTER: Fredrik Thomassen (bak) har fått mye tyn for manglende fiskeferdigheter i YouTube-serien «Guttas fiskeeventyr», og fikk igjen høre det da det gikk galt på mandagens utflukt. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Det var som anker han fikk gjennombruddet, men på aldersbestemte landslag og tidligere i karrieren har han ofte vært en del av en midtbaneduo. Nå er han også en del av en kapteinsduo i Bodø/Glimt, hvor han og Ulrik Saltnes bytter på å være kaptein.

– Det tok faktisk veldig lang tid før folk la merke til det. Rett før sesongen sa Kjetil (Knutsen) at han ville at begge skulle være kaptein. Vi er alltid med på å prøve noe nytt.

Både Knutsen og Saltnes har snakket varmt om løsningen i tidligere intervjuer med VG. Også Patrick Berg tror det er en styrke å dele ansvaret.

– Hvis det skjer noe i privatlivet eller man blir litt borte i tankene, kan det være at noen andre bør være kaptein. Man får en veldig «boost» av å være kaptein, men det er også en mental påkjenning.

DELT ANSVAR: Ulrik Saltnes (t.v.) og Patrick Berg har delt kapteinsansvaret denne sesongen. Kjetil Knutsen har i et intervju med VG sagt at han «kunne gjettet før hver kamp hvem som skulle være kaptein». Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Et av Bodø/Glimt-kapteinenes ansvarsområde er at de ofte samler laget etter å ha sluppet inn mål. Mot Strømsgodset tok det bare 74 sekunder fra drammenserne utlignet, til Jens Petter Hauge scoret det avgjørende målet for Bodø/Glimt.

– Det er rart at ingen har gjort det før. Når man slipper inn et mål står alle og depper, mens laget som scorer bygger opp skikkelig energi. Hvordan kan vi snu på det da? I volleyball samler laget seg hver gang de taper ett poeng.

– Når er det man eier tiden i fotball? Det er rett etter at man har sluppet inn mål. Da er det vi som skal ta avspark og har tid til å samles.

– Det vi ble enige om er at vi ikke skal si «det går fint» og sånt om noen gjør en feil. Det er bare irriterende. Det er mer hvis man føler at laget er litt spredt og at man bør ta en prat.

Og når fisken ikke biter, snøret ryker og stanga attpåtil knekker for Fredrik Thomassen, er det etter hvert på tide å pakke sammen sakene og reise hjem. Uten kamp i midtuken får Patrick Berg & co litt tid til å resitutere kropp og sjel, før Vålerenga står for tur i Oslo lørdag.

PS! Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 04.08.20 kl. 20:13

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 12 11 1 0 43 – 15 28 34 2 Molde 12 9 1 2 34 – 13 21 28 3 Odd 12 7 1 4 20 – 14 6 22 4 Vålerenga 12 6 4 2 16 – 15 1 22 5 Kristiansund 12 4 6 2 23 – 16 7 18 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser