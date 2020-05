PÅ VEI BORT: Sandefjords midtstopper Marius Høibråten ser ut til å forlate klubben. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Dominoeffekt i Eliteserien: Midtstoppere mot overganger

Marius Høibråten (25) er på besøk hos Bodø/Glimt, mens Glimt-stopper Vegard Bergan (25) skal reise sørover.

Nå nettopp

Det har vært en stille vår på overgangsmarkedet i norsk fotball, men det begynner så smått å løsne. Onsdag har det nemlig skjedd betydelige fremskritt i to overganger som er nært knyttet til hverandre.

Sandefjord-midtstopper Marius Høibråten har et drøyt halvår igjen av kontrakten sin og er, slik Sandefjords Blad var først ute med å omtale, ønsket av Bodø/Glimt.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Ifølge VGs opplysninger besøker Høibråten fjorårets andreplass i Eliteserien allerede onsdag.

Glimts fremstøt for å hente Høibråten henger sammen med at deres midtstopper Vegard Bergan, også han 25 år og med et drøyt halvår igjen av kontrakten, er på vei bort fra klubben.

Bergans agent Kevin Ingebrigtsen bekrefter til VG at spilleren flyr til Kristiansand onsdag for å gjennomføre den medisinske testen med Start, som dermed ser ut til å ha funnet erstatteren for Damion Lowe.

– Det er ikke spikret, men vi er veldig nærme, sier Ingebrigtsen om Bergan-overgangen.

Fædrelandsvennen var først ute med å omtalte Starts interesse for Bergan tirsdag.

Saken oppdateres!

Publisert: 27.05.20 kl. 11:52

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser