PASSER SAMMEN? Erling Braut Haaland og Lionel Messi. Foto: NTB

Messi & co sliter: − Haaland ville vært perfekt for Barca

Lionel Messi (33) er ikke med Barcelona-troppen til Kiev tirsdag. Argentineren hadde en katastrofekamp mot Atlético Madrid i helgen, da Barca tapte.

Han mistet ballen utrolige 23 ganger og hadde bare 36 pasninger da det ble tap på Wanda Metropolitano. Trener Ronald Koeman velger å hvile både Messi og Frenkie De Jong mot Dynamo Kiev.

Med 11 poeng på åtte kamper har Barcelona hatt sin verste ligastart på 29 år.

– Man må nok ha kjennskap til garderobens og klubbens indre liv for å kunne gi en ordentlig forklaring på hva det er som ikke fungerer. Man kan spekulere i at det er Messi som er lei og ulykkelig, eller at Koeman ikke skjønner hvordan han skal få disse spillerne til å fungere sammen, eller at spillerstallen rett og slett er ubalansert, eventuelt for dårlig, sier Barcelona-ekspert Tobias Storruste Dahle.

– Jeg innbiller meg at det er en kombinasjon av alt dette, i tillegg til at man ikke må glemme at klubben på mange måter står på bar bakke etter at det virkelige hovedproblemet – det forrige styret – forsvant ut dørene. Selv om det kanskje høres dramatisk ut, må klubben og laget bygges opp på nytt, mener eksperten, som blant annet skriver for blaugrana.no.

Supporterne håper at Messis forestilling mot Atlético Madrid kan forklares med at han var sliten etter 15 timer lang hjemreise fra Sør-Amerika torsdag.

Tobias Storruste Dahle sier dette om dagens spillerstall:

– Den kan deles inn i tre kategorier; gamle helter, bomkjøp og unge talenter. De gamle heltene (Messi, Piqué, Busquets, Alba) har vært de beste lenge, men nå begynner det å gå mot slutten. Til og med Messi har vært en skygge av seg selv.

– Isteden for at spillere som Antoine Griezmann, Philippe Coutinho og Ousmane Dembélé - ja, de tilhører ubønnhørlig «bomkjøp-kategorien» - stepper opp og tar ansvar, er det Ansu Fati som går i bresjen. Ikke bare på banen tar/får unggutta ansvar, men også i intervjusonen etter kamp.

– Etter at Barcelona hadde tapt El Clásico 1-3 var det den 20 år gamle, ikke-spansktalende nysigneringen Sergiño Dest som måtte «ta støyten». Ikke Messi. Ikke Busquets. Ikke Piqué. Etter tapet mot Atlético Madrid nå i helgen mener jeg det var 17 år gamle Pedri som måtte forklare hvorfor Barcelona tapte sin første seriekamp mot Atlético Madrid på ti år.

Tobias Storruste Dahle fastslår at stallen er ubalansert.

– Jeg syns at klubbens sportslige planløshet gjennom mange år på et vis gjenspeiles i at både Messi, Griezmann og Philippe Coutinho er i stallen samtidig, da disse opptar en ganske lik funksjon på banen. Det er veldig mange omstendelige spillere i stallen, og man mangler fortsatt en erstatter for Luis Suárez.

– Jeg er helt overbevist om at den spilleren norske fans, og kanskje øvrige fans også, ville ønsket seg til Barcelona, er Erling Braut Haaland. Han ville vært perfekt for Barcelona.

– Kan Koeman lykkes som Barca-trener?

– Koeman må selvsagt få mye mer tid. Det kan tenkes at han får en lang og suksessfull periode som Barça-manager, hva vet jeg. Men faktum er at Koeman har svært lite å vise til som fotballtrener.

VG-tips: Dynamo Kiev-Barcelona

* Champions League har kommet til kampdag nummer fire i høst - og dette er et møte i gruppe G. Der Barcelona har gjort rent bord med 3-0-0 og 9-2 i mål. CL-innsatsen står i sterk kontrast til La Liga-formen. For der opplever katalanerne sin verste ligastart på 29 år. De har sikret 11 poeng på åtte kamper og er på 13.plass i ligaen.

* Det holder ikke for et lag med Lionel Messi, vil vi anta. Den argentinske superstjernen er ikke med til Kiev. Det er ikke Gerard Piqué (f), Samuel Umtiti (f), Ronald Araújo (f), Sergi Roberto (f), Sergio Busquets (mb), Frenkie de Jong (mb) eller Ansu Fati (a) heller.

* Dynamo Kiev topper hjemlig ukrainsk liga med tre poeng til neste lag. I CL går det sånn passelig. Kiev-klubben står med ett poeng og i realiteten slåss de med Ferencvaros om 3.plassen som gir Europa League-spill over nyttår. Vertene har en bråte med forfall til tirsdag kveld: 12 spillere er ute.

Vi foreslår et Begge lag scorer-spill til 1,60 i singleodds. Spillefristen er kl. 20.55. og kampen ser du på VSport 3.

