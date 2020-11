FERDIG: Bjarne Berntsen (i midten) ledet Viking til 4–1-seier mot Start i helgen. Foto: Carina Johansen

Vikings styreleder sjikanert etter Berntsen-sparking: − Helt jævlig

Beskjeden om Bjarne Berntsens avgang har ikke blitt godt mottatt blant Viking-fansen. Det har ført til sjikanering og trusler mot Vikings styreleder Thor Steinar Sandvik.

– Det er som jeg har sagt til en del nå: Helt jævlig, sier Thor Steinar Sandvik da VG spør hvordan det går.

Styrelederen er tydelig preget av stormen de siste dagene.

– I noen dager har det vært et utrolig press. Det har blitt mye personlig. Da blir det ekstra press, sier Sandvik, som forteller at han ikke kommer til å anmelde truslene han har mottatt.

Supportergruppen Vikinghordene har fått med seg at enkelte har gått over styr.

– Vi har tatt avstand fra trusler og sjikanering av usaklig karakter styreleder og styret har mottatt privat. Men vi står 100 prosent inne for våre markeringer fredag og lørdag, sier forsanger i Vikinghordene, Tommy Nærland.

– På bildene ser man at det står «helvete Sandvik»?

– Hmm, det har ikke jeg sett. Vi skrev kun «Sandvik» på eskene som var planlagt til feltet. Da har eventuelt noen skrevet noe mer på eget initiativ, svarer Nærland.

PROTEST: Vikinghordene kastet esker som det stod «Sandvik» på. På den ene esken kan man se at det står «helvete Sandvik». Grunnen til at de kastet esker var «fordi han trenger noen flytteesker for å få ryddet ut av kontoret sitt», ifølge Nærland. Foto: Carina Johansen

Krever at styrelederen går av

Vikinghordene krever fremdeles at styrelederen trekker seg fra vervet. Det bekrefter forsangeren. De har avtalt et møte tirsdag.

– Vi ga klare beskjeder både fredag og lørdag, og vi forventer at han trekker seg i løpet av dagen. Vi kommer ikke til å gi oss før Sandvik trekker seg, sier Nærland.

Bakgrunnen er at supporterne er misfornøyde med behandlingen av Bjarne Berntsen, som har fått beskjed om at han ikke får fortsette etter sesongen.

– Vi ser ingen annen utgang på dette enn at klubben snur og tilbyr Berntsen en stilling i klubben som både han og Viking kan enes om, og at styreleder påtar seg ansvaret for både den dårlige håndteringen av Berntsens fremtid i klubben og hvordan dette kom fram før helgen, sier leder i Vikinghordene, Roar Åkerlund.

MISFORNØYD: Forsanger i Vikinghordene, Tommy Nærland. Foto: Carina Johansen / NTB

Mandag fortalte Thor Steinar Sandvik i Stavanger Aftenblad at han ikke har noen planer om å trekke seg. Det gjentar han også overfor VG mandag ettermiddag.

– Vi har vært samlet bak denne avgjørelsen, sier han om Berntsen-avgjørelsen.

Nå har supporterne ytret ønske om en begrunnelse for avgjørelsen. Tirsdag klokken 19 skal supporterne møte styrelederen.

– Det stemmer, han har invitert oss til møte på stadion. Jeg regner med at han skal fortelle oss sin versjon av saken, selv om jeg ikke regner med noe nytt. Mer enn det vet jeg ikke, sier Nærland.

– Det er det de etterlyser mer fra meg. Og det skal de få, sier Sandvik.

Uenighet

Mens styret uttalte at de «har blitt enige», kalte Viking-trener Bjarne Berntsen det for en «ren oppsigelse».

– Det er en ren oppsigelse ett år før kontrakten går ut. Jeg er veldig skuffet og trist. Jeg synes det er veldig tøft etter tre fantastiske år jeg har hatt i Viking nå. Jeg hadde veldig lyst til å avslutte med stil ut kontraktsperioden, men det ønsket ikke styret, sa Berntsen til VG.

– Vi har avsluttet kontrakten med Bjarne fra 31.12. Vi har blitt enige om en sluttavtale. Han er med på laget de siste fem kampene, sa styreleder Thor Steinar Sandvik.

– Var Bjarne enig i den avgjørelsen?

– Jeg vil i hvert fall si at jeg tror han er skuffet over at det endte sånn.

Publisert: 30.11.20 kl. 14:13

