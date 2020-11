DEBUT: Martin Ødegaard spilte sin første Champions League-kamp mot Inter onsdag. Foto: Luca Bruno / AP

Zidane med Ødegaard-ros: − Viser hva som bor i ham

Martin Ødegaard (21) ble et av temaene da Zinédine Zidane (48) stilte til digital pressekonferanse to dager etter nordmannens Champions League-debut.

Kampene kommer tett som hagl for den spanske storklubben. Og etter å ha blitt byttet ut etter en time mot Inter på onsdag, fremstår Ødegaard igjen aktuell for startplass mot Alavés lørdag kveld.

Drammenseren har startet de to siste kampene under Zidanes ledelse.

På spørsmål om hva han synes om prestasjonene til sin offensive midtbanespiller, svarer franskmannen:

– Bra. Bra. Vi vet hvilken spiller han er. Han har kvalitet. Han viser litt etter litt hva som bor i ham som spiller.

FORNØYD: Zinédine Zidane mener Martin Ødegaard litt etter litt er i ferd med å hevde seg i Real Madrid. Foto: Javier Etxezarreta / EFE

– Én ting er spillerne hver for seg, men for meg er det viktigste hvordan vi fremstår som lag. For hvis vi er gode som lag, så er vi vanskelige å slå. Martin må fortsette, som alle andre, sier Zidane.

Mot Inter var Ødegaard sentral i forkant av straffesituasjonen som førte til at Eden Hazard sendte Real Madrid opp i ledelsen.

Her kan du se involveringen hans:

Publisert: 27.11.20 kl. 13:28