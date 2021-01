Solskjær: − De er ikke United-fans

Onsdagens Manchester United-tap mot Sheffield United utløste supporterharme mot Anthony Martial og Axel Tuanzebe. Ole Gunnar Solskjær raser mot rasehets.

Publisert: Nå nettopp

– De er ikke Man United-fans uansett, i mitt hode, når dette skjer. Vi står bak hver eneste en av våre spillere, sa Solskjær på fredagens pressekonferanse, gjengitt av Manchester Evening News.

Vikinglotto: Nå er potten er oppe i 115 millioner kroner!

Enkelte supportere reagerte på det overraskende nederlaget på verst tenkelig vis; med rasistiske meldinger til to av klubbens fargede spillere.

– Det er bare utrolig at vi fortsatt har disse episodene, og opplever denne hetsen, i 2021, sier Manchester United-manager.

– Vi har lenge hatt en kampanje nå i Premier League, og for å være ærlig synes jeg at det virker, men det er fortsatt noen som ikke har forstått dette, fortsetter Solskjær.

– De gjemmer seg bak sosiale medier og anonyme. Det er uakseptabelt. Det er motbydelig.

Lørdag er det dobbel førstepremiepott i Lotto på 30 millioner! Spill her før kl. 18.00!

Solskjær sa at klubben vil jobbe videre for å få slutt på rasehetsen.

– Vi vil jobbe sammen med alle for å få slutt på dette tullet, sier United-manageren, og påpeker særlig problemet med anonyme kontoer på sosiale medier.

På spørsmål om hvordan spillerne takler hetsen, svarer han:

– Axel har det bra. Jeg har snakket med ham. Det er selvfølgelig ikke hyggelig for ham, men han er en sterk gutt og har en sterk karakter. Og han har god støtte fra sin familie.

VG-tips: Borteseier

* Det blir spennende å se hvordan Martin Ødegaard passer inn i Arsenals midtbane i lørdagens storkamp - for vi tar det for gitt at drammenseren får spilletid. Nå har riktignok Arsenal spilt bra i det siste. Med en 5-1-0-ligafasit på seks seneste krever det litt å få umiddelbar innpass.

* Manchester United gikk på kanskje ligasesongens største smell med 1-2-hjemmetapet for Sheffield United på onsdag. Den statiske forsvarsjobben som ble prestert ved matchvinnermålet var ganske enkelt utrolig.

* Borte har det vært andre boller denne sesongen med flotte 8-2-0 og 24-12 i mål. Vi forventer et revansjesugent United-lag, et lag som tar mer tak i kampen i kveld.

* Begge lag scorer til 1,57 i singelodds er et spillalternativ. HUB-forslaget er borteseier til 2,40 i odds, spillestopp er kl. 18.25 og TV2 Sport Premium viser kampen.