Aston Villa-manageren raste etter Manchester City-scoring og ble utvist

(Manchester City - Aston Villa 2–0) Etter en heroisk forsvarsinnsats måtte gjestene gi tapt. Samtidig er skaden til Kevin de Bruyne et skår i gleden for Pep Guardiola.

Situasjonen oppstod drøyt ti minutter før full tid. Bernardo Silva headet ballen fremover og Aston Villa-midtstopper Tyrone Mings dempet ballen.

Bak ryggen hans snek en offsideplassert Rodri seg og snappet ballen fra midtstopperen før han spilte den videre til Bernardo Silva, som curlet den vakkert i hjørnet.

– Fullstendig skandaløst, mente Trevor Morley i TV 2s studio.

– Hvis det er reglene, er det helt tullete. Hvordan kan man være 20–30 meter i offside? Det er ingen sunn fornuft i det, freste Morley.

MISFORNØYD: Dean Smith var ofte i diskusjon med Pep Guardiola. Foto: Martin Rickett / Pool PA

Dommer Jonathan Moss mente dermed at det oppstod en ny situasjon, men det var Villa-manager Dean Smith så uenig i at han snakket på seg kort: Først gult, deretter rødt.

– Han er helt klart i offside, men idet Tyrone Mings bevisst tar ned den ballen, er det ny situasjon, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller om regelverket.

Eks-fotballspiller Don Hutchison mener at det burde vært offside, og får støtte av «VAR-eksperten» Dale Johnson i ESPN, som mener at regelen ikke gir mening.

Like før full tid doblet Ilkay Gündogan fra krittmerket etter at Matty Cash hadde handset på en heading fra Gabriel Jesus.

Et skår i gleden for Pep Guardiola var at Kevin de Bruyne måtte gå av banen med det som tilsynelatende var en skade like før timen passerte.

BYTTET UT: Kevin de Bruyne tuslet slukøret av banen i det 59. spilleminutt. Foto: MARTIN RICKETT / X01348

Seieren innebærer imidlertid at Manchester City avsluttet kampen på toppen av tabellen før byrival Manchester Uniteds bortekamp mot Fulham.

City står med seks strake seirer – en bragd ingen andre lag har klart i Premier League denne sesongen.

