Liverpool med nytt Anfield-tap: − Vi er ikke i tittelkampen nå

(Liverpool-Brighton 0–1) Liverpool gikk på sitt andre Anfield-tap på rad. Avstanden fram til Manchester City på tabelltoppen blir stadig større.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er syv poeng fram og dessuten har Manchester City én kamp til gode på laget til Jürgen Klopp, som tydelig viste sin misnøye fra sidelinjen.

– Vi er ikke i tittelkampen i øyeblikket, sier Liverpool-backen Andy Robertson ifølge BBC.

Trøsten er at Manchester City kommer på besøk til helgen, og Liverpool har sjansen til å rette opp en del om de skulle vinne den matchen.

– Vi må komme tilbake til det Liverpool som alle kjenner, fortsetter Robertson.

Liverpool tapte på Anfield da Burnley var på besøk for snaut to uker siden. Det var det første tapet på 68 hjemmekamper, siden april 2017.

Siden har det blitt to borteseirer i London - mot Tottenham og West Ham. Men tilbake på Anfield kom det en ny nedtur. Liverpool har nå ett poeng på sine tre siste hjemmekamper.

Sist Liverpool tapte to Anfield-oppgjør på rad var i september 2012 (mot Arsenal og Manchester United).

les også Solskjærs største seier som United-sjef: 9–0

Liverpools trøbbel kommer samtidig som Manchester United vant 9–0 tirsdag og Manchester City tok en svært kontrollert seier onsdag.

Med 0–0 til pause hadde Liverpool spilt to kamper (Manchester United og Burnley) og én omgang uten å score hjemme på Anfield. Brighton så faktisk ganske så komfortable ut i forsvar.

Dermed lurte en lite hyggelig rekord: Liverpool hadde ikke spilt tre hjemmekamper uten å score siden oktober 1984 - da Joe Fagan var manager.

Det skulle vise seg at den rekorden ble tangert.

TAKLER: Liverpools Thiago Alcantara prøver å takle Brightons Yves Bissouma. Foto: Paul Ellis / PA Wire

– Vi møter ikke opp. Men vi er stadig et godt lag. Vi blir ikke et dårlig lag over natten, mener Andy Robertson.

– Vi må finne en måte å få resultater, særlig hjemme, fortsetter Liverpool-backen - og mener at det beste laget vant.

Jürgen Klopp sier i et intervju vist på TV 2 at de møtte et veldig godt Brighton.

– Det så ut som om vi var slitne mentalt. Det har vært ei tøff uke for oss med to bortekamper. Vi ga fra oss ballen for lett. Vi skapte heller ikke nok, sier tyskeren.

I et annet intervju, med BBC, sier Klopp:

– Brighton fortjente å vinne. For meg er det viktigere å finne en forklaring på hvorfor vi tapte denne kampen og forstå hva som skjedde i kveld.

– Brighton hadde ganske god kontroll gjennom hele kampen, fastslår Jesper Mathisen i TV 2- studio.

les også Arsenal fikk to røde kort og tapte med Ødegaard på benken

Brighton gikk i ledelsen drøyt ti minutter ut i 2. omgang på en godt angrep som endte med at britisk-colombianske Steven Alzate satte ballen i nettet bak målvakterstatningen Caoimhin Kelleher. Eller var det Leandro Trossard? Erik Thorstvedt i TV 2-studio mente klart det var Trossard. Uansett: Scoringen kom etter et nydelig headeinnlegg fra Dan Burn.

– Jeg er ikke sikker hvem som scoret, innrømmer Alzate selv i et intervju vist på TV 2.

– Men jeg tar det! Det er mitt første Premier League-mål.

Etter 73 minutter var Brighton veldig nær 2–0. Pascal Gross skjøt, og Jordan Henderson fikk ballen vekk rett før Ben White skulle sette ballen i nettet.

Like etter var Brighton-keeper Robert Sanchez på en fryktelig utrusning, men heldigvis for gjestene endte det godt.

les også City vant enkelt og er alene på tabelltoppen

Det ble et voldsomt kjør mot Brighton-målet, og Sanchez virket slett ikke patent. Likevel klarte ikke Liverpool å skape sjansene som kunne snu kampen. Brighton har holdt nullen i fire ligakamper på rad.

– En fantastisk forestilling. Spillerne var fantastisk, sier Brighton-manager Graham Potter til BBC.

Det er en tendens at Liverpool har gitt bort poeng mot mange av bunnlagene denne sesongen.

En regjerende ligamester har ikke gått tre hjemmekamper uten å score siden Manchester United i sine tre siste hjemmematcher i 2001/2002-sesongen.

Alisson Becker er syk og var erstattet av irske Caoimhin Kelleher som målvakt.

Liverpool hadde på forhånd vunnet seks av syv møter i Premier League siden opprykket til Brighton i 2017. Men i november 2020 ble det 1–1.

Og nå 0–1-tap mot Graham Potters lag.