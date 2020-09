FORFREMMES: Jens Petter Hauge hentes opp fra U21- til a-landslaget før kampene i oktober. Her møtte han pressen på Aspmyra etter uttaket. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Hauge presentert som spiss på landslaget: – En rolle jeg trives greit i

ULLEVAAL/BODØ (VG) Lars Lagerbäck (72) tar ut to debutanter i troppen til EM-playoffen mot Serbia. Jens Petter Hauge (20) og Leo Skiri Østigård (20) løftes opp fra U21-landslaget.

– Jeg fikk prøve meg som spiss mot Nederland U21, og det er en rolle jeg trives greit i. Jeg kan også spille i en firer på midten. Man må tilpasse seg, sier Hauge på en pressekonferanse på Aspmyra.

Han tror det er smart å ikke låse seg til en rolle. Lagerbäck, kjent for sin forkjærlighet for 4–4–2, varslet at han kan komme til å overraske Serbia – og nevnte selv formasjonsvalg som en måte å gjøre det på.

Uttaket kom ikke så veldige overraskende på Glimt-vingen, som nok må trekke kølapp før han får spissplassen fra start for Norge.

– Jeg har snakket litt med Erling (Braut Haaland), og han trodde jeg kom til å bli tatt ut, sier Hauge om det første steget, en plass i troppen.

20-åringen fra Bodø har imponert for den suverene serielederen denne sesongen og leverte en glitrende prestasjon i Europa League-kvalifiseringen mot Milan torsdag denne uken.

Det ble belønnet med en forfremmelse fra U21- til A-landslaget for Glimt-spilleren.

– Han har litt x-faktor og den spillertypen har vi ikke så mange av, sier Lagerbäck om Hauge og beskriver x-faktoren slik:

– Én mot én offensivt. Å utfordre, han kan gå både venstre og høyre og er ganske så kvikk. Der har du den store x-faktoren hans. Så kjenner jeg ham ikke personlig, men av det jeg har hørt så virker han å være mentalt sterk. Det må man være for å lykkes på dette nivået.

Landslagssjefen presenterte Hauge som én av fire angrepsspillere i troppen, sammen med Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland og Joshua King. Men Lagerbäck ba forsamlingen om å ikke legge for mye i at han ble kategorisert som angrepsspiller og ikke midtbanespiller.

Lagerbäck avviser at Milan-oppgjøret ble avgjørende for uttaket.

– Det er mer hans utvikling etter at ligaen kom i gang. Etter corona har han tatt steg og utviklet seg, sier svensken.

Ole Selnæs er også denne gangen utelatt fra landslagstroppen. Spillerne i den kinesiske ligaen har vært gjenstand for strenge coronarestriksjoner, og har ikke fått møte familiene sine siden juli. Lagerbäck vedgår at 26-åringen «normalt hadde vært med i troppen».

POPULÆR MANN: Det var mange som ville snakke med Hauge mandag formiddag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Østigård løftes opp

Lagerbäck presenterte 26-mannstroppen mandag formiddag. Svensken har tatt ut flere spillere enn han vanligvis har gjort i tidligere tropper. Årsaken er både corona-pandemien og at landslaget skal spille tre kamper på kort tid.

Også U21-kaptein Leo Skiri Østigård belønnes med en mulighet hos A-landslaget når de skal spille tre kamper på kort tid i begynnelsen av oktober.

I forsvarsleddet er også Stefan Strandberg og Sigurd Rosted tilbake i landslagsvarmen. I tillegg skal Martin Ødegaard nå være kvitt kneproblemene som holdt ham ute av forrige landslagstropp.

Norge skal spille tre kamper på Ullevaal stadion mellom 8. og 14. oktober.

Først venter Serbia i semifinalen i EM-playoffen torsdag 8. oktober. Deretter venter to kamper mot Romania (11. oktober) og Nord-Irland (14. oktober) i Nations League, som altså har noe å si for kvalifiseringen inn mot VM i 2022.

Her er hele troppen:

Keepere: Rune Almenning Jarstein, Ørjan Håskjold Nyland, André Hansen

Forsvar: Kristoffer Vassbakk Ajer, Haitam Aleesami, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Birger Meling, Tore Reginiussen, Sigurd Rosted, Stefan Strandberg, Jonas Svensson, Leo Skiri Østigård

Midtbane: Patrick Berg, Sander Berge, Mohamed Elyounoussi, Markus Henriksen, Stefan Johansen. Fredrik Midtsjø, Mathias Normann, Morten Thorsby, Martin Ødegaard

Angrep: Erling Braut Haaland, Jens Petter Hauge, Joshua King, Alexander Sørloth.

Den serbiske troppen til EM-playoffen ble presentert i forrige uke. Der ble det klart at serberne kommer til Ullevaal uten Manchester United-stjerne Nemanja Matic.

