39 KAMPER: Åge Hareide går til PSV-kampen med 39 matcher uten tap med Danmark og Rosenborg. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hareide vil ikke se RBK-flausen mot PSV: – Skal gravlegge den kampen

Fjorårets skrekkopplevelse mot PSV Eindhoven er ikke med i Åge Hareides forberedelser til torsdagens playoff i Europa League.

Jostein Overvik

Erik Eikebrokk

Nå nettopp

– Jeg tror vi bare skal gravlegge den kampen, sier Rosenborg-treneren.

1–4 tapet på Lerkendal ga følgende tittel i VG: Rosenborg angrep med løskrutt og ble buet ut: – Pinlig.

RBK kommer til å mønstre et helt annet lag nå. Antagelig er bare André Hansen og Samuel Adegbenro igjen fra startoppstillingen den vonde kvelden for ett år siden.

PSV stiller også med en ny sammensetning, men har flere som var med i 4–1-seieren. Blant annet tomålsscorer Donyell Malen.

– De har et helt annet lag, mener Hareide som har «sett en del på PSV de siste dagene».

Hareide kan hente gode tips fra Markus Henriksen. Rosenborgs hjemvendte sønn spilte fem sesonger i AZ Alkmaar fra 2012 til 2017.

– Det tror jeg han har god kontroll på selv, for jeg vet han er dyktig på scouting og video av motstanderen. Det blir nok jeg som må høre med han, men jeg vet at PSV er et veldig godt lag etter å ha spilt mot dem i flere år. Det vil være en gedigen nedtur å ikke få europaspill. Jeg vil si at de er favoritter, men det har skjedd større undre på Lerkendal, så jeg er i god tro at vi kan slå dem med en pansermatch, sier Henriksen til VG.

– Rosenborg slo ut Ajax i 2017. Da passer det fint å slå ut PSV i 2020?

– Det hadde vært artig det. Da begynner jo Norge å bli bedre enn Nederland.

Etter to seire i den nederlandske serieåpningen spilte PSV Eindhoven søndag 1–1 mot Heracles.

– Det er fint. For da har vi en mulighet, kommenterer Åge Hareide.

Han har sluttet å tape fotballkamper. Fem kamper uten nederlag med Rosenborg kommer etter den rekordlange rekken på 34 med Danmark (tapet i straffekonk mot Kroatia i VM regnes som uavgjort). PSV-kampen kan bli Hareides nummer 40 uten tap de siste fire årene.

– Han grunnen til at vi hever oss de hakkene vi må, tror Kristoffer Zachariassen.

– Det blir en veldig kul kamp. Vi møter et svært godt lag. Men vi står ikke tilbake for noen. Vi skal inn i gruppespillet, fastslår Kristoffer Zachariassen – RBKs toppscorer denne sesongen med 10 mål i eliteserien i europaliga-kvalifiseringen.

– Men vi må opp i ringene fra kampen mot Aalesund, slår han fast.

Rosenborg vant på ren flaks da Zachariassen scoret begge i Ålesund søndag. Dommertrioen innrømmet etter RBK-seieren at de hadde snytt AaFK for en scoring på stillingen 1–1 i 2. omgang. Tabben kan ha vært kampavgjørende.

RBK-treneren har ingen problemer med å innrømme at de siste 45 minuttene var dårlige på Color Line Stadion.

– Alt for urolig på ball. Vi ga den bort altfor ofte, sier Hareide. Men presiserer at det er en viktig egenskap likevel å vinne.

– Du skal aldri undervurdere seire, sier han.

Men han garanterer at den labre kvaliteten mot Eliteseriens bunnlag ikke skal gjentas mot PSV:

– Du skal få se et helt annet lag på torsdag.

Publisert: 01.10.20 kl. 06:49