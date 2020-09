VILLE SPILLE: Flint-trener John Arne Riise oppfordret 3. divisjonsklubbene å bryte reglene for kontakttrening tidligere i sommer. Her på trening i fjor. Foto: Frode Hansen, VG

Uenigheter og D-dag i breddefotballen: – Har faktisk et håp

Aller siste mulighet for å komme i gang med 3. divisjon og nedover er torsdag. Men ikke alle klubbene ønsker seriespill med opprykk og nedrykk.

«Midten av september» har lenge vært kommunisert som aller siste frist for fotballsesongen på serienivåene under igangsatte 2. divisjon (menn) og 1. divisjon (kvinner) skal bli forsøksvis gjennomført i coronaåret 2020.

Regjeringen møtes torsdag, og leder Kari Lindvik i nivå fire-klubbenes interesseorganisasjon venter et endelig signal i etterkant på om det tillates kontakttrening – også nedover i fotballens divisjoner. Ifølge henne går skillet nå.

– Gir de beskjed om at det ikke tillates kontakttrening før 1. oktober, er løpet kjørt for sesongen. Men jeg har faktisk et håp, sier Lindvik dagen før D-dagen.

Skulle det tillates fotballtrening nå, er det Norges Fotballforbund (NFF) som isåfall bestemmer hvordan sesongen blir. Hos 3. divisjonsklubbene på herresiden er det uenighet om hvordan sesongen bør spilles og hvordan den skal telle.

– De er litt delt på. Noen vil veldig gjerne, noen har gitt opp og ønsker det ikke. Men hvis du plutselig får ja til noe, er det sånn at du kan mobilisere litt ekstra, tror organisasjonslederen.

– Har du inntrykk av hvor flertallet ligger?

– Det er vanskelig å si, faktisk. Jeg tror nok de fleste ønsker å ha kamper. Noen har permitterte spillere, noen har spillerne på plass og vil veldig gjerne på gang. Så har du det som går på klima og banekapasitet som gjør at det blir utfordrende for andre, svarer Lindvik.

BREDDETRENER: Erik Midtgarden (midt i bildet) etter eliteseriekarrierens mest berømte scoring: For Mjøndalen mot Strømsgodset i «Ælv Clásico» i 2015. Til høyre Joachim Olsen Solberg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Erik Midtgarden, trener i 3. divisjonsklubbben Åssiden fra Drammen, mener det vil være «bingo» å gjennomføre en serie der opprykk og nedrykk kan bli bestemt ut fra bare seks kamper.

– Vi hadde 25 mann på trening i vinter, de siste ukene har vi vært under 10. Per dags dato har vi ikke noe i 3. divisjon å gjøre, vedgår den tidligere toppspilleren i blant annet Mjøndalen, Odd og estiske Flora Tallinn.

– Jeg er opptatt av at man skal kjempe på like vilkår og likt treningsgrunnlag, selv om det selvfølgelig alltid vil være forskjeller på klubbene i en divisjon. Vi kan møte andrelag som har trent for fullt, mens vi selv ikke har vært i nærheten av å ta på hverandre siden mars. Vi vil gjerne spille fotballkamper, men uten bingofaktorene. Da får man heller dele ut pengepremier enn opprykk og nedrykk, foreslår Midtgarden.

Trener Ruben Hetlevik i klubben Lysekloster fra Os i Hordaland mener derimot det er verdt å spille seks-syv kamper for å få en slags tellende sesong.

– Vi vil spille fotballkamper så fort som mulig. Vi savner å konkurrere, og skal vi sette i gang en sesong uten noe å spille for, da blir det treningskamper, sier Hetlevik og presiserer at dette er hans personlige mening.

– Hvorfor tror du klubbene er så delte i synet på om man vil spille eller ikke?

– Jeg tar gjerne en større diskusjon rundt det. Jeg synes ikke bare flertallet skal bestemme hvordan det gjøres, men at vi kommer frem til en riktig løsning. Jeg føler ikke jeg har fått hørt argumentene til dem som er uenig med meg, sier Hetlevik.

NFF: – Skal være en viss nerve

Slik signalene fra «turneringseier» NFF har sett ut foreløpig, blir det som Lysekloster-treneren ønsker seg – sett at det gis grønt lys for kontakttrening og dermed fotballspill i 3. divisjon.

– Vi har veldig strekk i laget på hva de ulike mener. Klubbene ville ha seriespill, men ikke nedrykk. Vi har forståelse for at det er vanskelig og at noen klubber er engstelige for nedrykk med begrenset sesong. Med forslaget som er forelagt, tenker vi at det skal være en viss nerve i det. Men vi skal ta en runde til om det kommer et positivt signal nå, sier aktivitetsdirektør Alf Hansen i NFF.

Han ønsker ikke å være bombastisk før etter regjeringen har fått gitt fotballen svaret de har etterspurt. Men vedgår at hvis det går 14 dager eller mer til lagene kan starte opp trening, er det ikke grunnlag for seriespill.

– Hva taper NFF på at 3. divisjon ikke blir gjennomført?

– Det er ikke økonomi som er diskusjonstemaet. Dette må vi tilpasse oss. Den store trusselen er medlemstallene skal falle dramatisk. Det er bekymringen vår, sier Hansen.

3. divisjonsklubbene må betale i overkant av 50.000 kroner i en slags påmeldingsavgift og forsikring hvert år. I tillegg bidrar de til en «felleskasse» der hensikten er å fordele reiseutgiftene mest mulig. Hansen garanterer at klubbene ikke må betale på nytt for 2021 dersom 2020-sesongen skrotes fullstendig.

– Her blir det en utjevning. Men det er detaljer vi må se på når vi vet mer, understreker NFF-sjefen.

