VG-ekspert om United-stoppere: – Merkelig at de ikke har gjort noe

VGs fotballekspert Tor-Kristian Karlsen synes det er merkelig at Manchester United ikke har gjort mer for å styrke midtforsvaret. Ole Gunnar Solskjær snakker mye om Eric Bailly - som har spilt lite de siste årene.

Solskjær startet med Harry Maguire og Victor Lindelöf i midtforsvaret da de tapte 3–1 for Crystal Palace, og svensken var involvert i alle tre målene.

På sin pressekonferanse fredag snakket Ole Gunnar Solskjær mye om Eric Bailly.

Han ble hentet til United for 365 mill. kroner i 2016, og var sentral den første sesongen - men har startet bare 20 Premier League-kamper i løpet av de tre siste sesongene og gikk glipp av det første halvåret av 2019–20.

– Jeg tenker at vi sist sesong beviste hvordan vi kan forsvare oss på vårt beste, sa Solskjær fredag. United hadde bare ett baklengsmål mer enn Manchester City og tre mer enn Liverpool sist sesong.

– Kampen mot Crystal Palace var ikke fantastisk, vi slapp inn slurvete mål, men jeg tenker at vi sist sesong viste hvordan vi kan forsvare oss med Vic og Harry, som var et godt partnerskap, men også forsvare oss som lag.

Solskjær sa forøvrig ikke «Vic», men «Eric», noe som mange tolket som at Bailly og Maguire vil utgjøre midtstopperduoen denne helgen.

– Eric er i form igjen, noe som er en stor, stor bonus og et stort pluss for oss, og jeg gleder meg til å se ham utvikle seg og spille flere kamper denne sesongen. Fordi vi har ventet på at han først skulle bli klar og spille mer regelmessig, sa United-manageren.

Tor-Kristian Karlsen mener det hadde vært mulig å hente gode stoppere på kontinentet:

– Spesielt nå som det har vokst frem utrolig mange unge, gode midtstoppere - som har fart og er presise med ballen - synes jeg det er merkelig at Manchester United ikke har gjort noe med denne posisjonen. Både i Tyskland og Frankrike finner man disse typene, sier Karlsen.

– Og hvis man skulle ha tatt null risiko og hentet en ferdigutviklet spiller som ville forsterket midtforsvaret umiddelbart, er både Kalidou Koulibaly i Napoli og Milan Skriniar fra Inter tilgjengelige hvis man betaler nok.

VG-eksperten er skeptisk til dem som spilte sesongåpningen:

– I mine øyne er både Maguire og Lindelöf for statiske på små flater til å være stoppere i toppklassen. De er gode når Manchester United ligger lavt og oppgaven er å klarere og renske ballen unna, men når det går kjapt i eget straffefelt, synes jeg de blir for seige og ofte kommer på etterskudd. I tillegg sliter de for mye i en-mot-en-situasjoner

– Hva sier du om Eric Bailly?

– Bailly er kanskje i teorien den beste stopperen. Han har både farten og forflytningsevnen som de andre mangler, men til gjengjeld han han en tendens til å gjøre personlige feil og mangler kanskje litt fokus. Men om han blir satset på, får 15-20 kamper fra start og holder seg skadefri, kan han bli den beste stopperen de har i stallen per nå.

VG-tips: Man.Utd.-seier.

Brighton røk 1–3 hjemme for Chelsea i sin åpningskamp, men reparerte inntrykket med en sterk 3–0-bortetriumf over Newcastle uken etter. Men det er litt på vei Brighton i et nøtteskall - det svinger sånn resultatmessig. Vi må tilbake til november 2019 sist vertene maktet å vinne to strake ligakamper.

Manchester United tapte fortjent hjemme for Crystal Palace for en uke siden (1–3). Alle landslagsspillerne har fått en uke mer sammen på treningene nå. Og vi tar med at United har vunnet fire siste bortekamper i PL med 10–0 i sammenlagt målforskjell.

Det vil være overraskende hvis Manchester-klubben nok en gang roter det til kraftig så kjapt etter Palace-matchen.

