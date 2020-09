Fagermo tror ikke Vålerenga hadde fått Kjartansson uten coronakrisen

VALLE (VG) (Vålerenga – Brann 5–1) Han trengte bare åtte minutter og 45 sekunder på å lage hat-trick i debuten. Uten coronakrisen tror Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo at Vidar Örn Kjartansson (30) hadde endt i svensk fotball.

Oppdatert nå nettopp

Det innrømmer VIF-sjefen overfor VG etter 5–1-oppvisningen mot Brann, der islendingen lagde hakkemat av Brann-forsvaret fra det 14. til 23. minutt med tre førstetouch-avslutninger:

Et vaskeekte hattrick, gjort med høyre, hodet og høyre igjen, betød 2–1, 3–1 og 4–1 til Vålerenga.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Corona er veldig trist. Men hvis jeg skal være ærlig: Hadde det ikke vært corona, hadde vi hatt problemer med å få ham. Det var store svenske klubber som var interessert. De blør for at det ikke er publikum på tribunene. Vi blør ikke på samme måten. Det gjorde det mer mulig. Det hadde vært tøffere for oss hvis de klubbene hatt folk på tribunen, for de genererer inntekter på en helt annen måte, sier Dag-Eilev Fagermo.

Publikumslag som Hammarby og Malmö ble begge koblet til 2014-toppscoreren i Eliteserien. Istedet ble det Intility Arena med 200 tilskuere. Men også det fungerer for å restarte scoringsmaskinen.

Fagermo må gå fem år tilbake i tid for å finne sist et av hans lag spilte like godt som i 1. omgangen mot Brann.

– Det måtte vært Dortmund. De første 20 minuttene da vi ledet 3-0, gliser Fagermo på spørsmål om sist et av hans lag spilte og sikter til Odds Europa League-kamp fra 2015.

Det skjedde med Vålerenga-investor Tor Olav Trøim smilende på tribunen, der han satt i smittevernskorrekt avstand til Martin Andresen. Det nåværende Vålerenga-styremedlemmet med markant fortid i begge klubber fikk se at Oslo-laget endelig scoret mer enn to mål i samme kamp for første gang i 2020.

Det meste altså takket være gjeninntredenen til Vidar Örn Kjartansson i blå drakt. Muligheten for å lande den spektakulære overgangen begynte da agenten Olafur Gardarsson ringte og ga Oslo-klubben beskjed om at kunne hentes gratis fra Tyrkia denne sommeren.

– Når summen av eier, sportslig apparat, ledelse og spiller er såpass enige, er det lettere å få effektuert det, beskriver Fagermo.

– Hvilken rolle hadde Trøim i overgangen?

– Han er eier i klubben. Jeg vet ikke om jeg skal si så mye mer enn det. Han er veldig positiv til å få det til. Vålerenga er privilegert som har en eier som er så glad i Vålerenga, som er så interessert. Han er veldig oppdatert også, sier Vålerenga-treneren.

Etter det vaskeekte hat-tricket kunne islendingen juble. Alle tre gangene avsluttet han på førstetouchen, han hadde to med høyre og en med hodet, og han gjorde dessuten gjengjeld til sin nye lekekamerat Osame Sahraoui da han også var nest siste Vålerenga-spiller på Sahraouis 5–1-scoring.

– Vi viser allerede i dag at vi har et bra samarbeid, sier Sahraoui til VG.

– Ballkontrollen hans er på et annet nivå. Jeg så potensialet hans. Han fortalte meg at jeg bare skulle oppsøke rommet, så kom han til finne meg. Og det gjorde han, sier Kjartansson.

Kåre Ingebrigtsen var svært skuffet etter Branns grusomme førsteomgang.

– Det er ganske enkelt: Vi forsvarer oss ikke. Vi er ikke i nærheten. Det var fryktelige greier, sier Brann-treneren.

– Brutalt. Jeg sa før kampen at jeg skulle prøve å holde ham utenfor 16-meteren, for du ser hva som skjer når han kommer innenfor, kommenterte Brann-stopper Vegard Forren i pausen om Kjartansson.

Det ble også «berømte siste ord» for hans del på Intility. En svimmel og mør Forren kom aldri ut på banen igjen etter pause – og ble erstattet av venstreback Ruben Kristiansen på stopperplass.

Det oppsummerer i grunn Kåre Ingebrigtsens Brann i denne kampen. Den ferske Brann-treneren hadde lappet sammen et lag og en tropp:

Han hadde Kristoffer Barmen i uvant ankerrolle, og ved siden av vikaren; Mikal Berg Kvinge på 17 år fra start, fire utespillere på benken og tre av fem reserver med erfaring fra Eliteserien.

VG Live: Vi fulgte kampen her!

På Dag-Eilev Fagermos benk satt det med spillere med 220 flere kamper, på banen så det ut som om det var minst 2000 som skilte de to elleverne: Etter bare fire minutter hadde de to nysigneringene Henrik Bjørdal og Kjartansson allerede hatt hvert sitt avslutningsforsøk og VIF hadde spilt seg til tre cornere.

Nettopp på den tredje kom ledermålet: Aron Dønnum svingte mot hårtustene til Henrik Bjørdal, og sunnmøringen stusset ballen innom Brann-keeper Markus Olsen Pettersen til selvmål og 1–0.

Brann ble forært utligningen kort tid senere da stopperparet Jonatan Tollås Nation og Ivan Näsberg hoppet henholdsvis for lavt og for høyt, ballen spratt via kroppen til Näsberg og ned til Petter Strand som banket inn utligningen.

Men den vil knapt ha akademisk interesse. Resten av omgangen handlet om Vålerenga, Vidar Örn Kjartansson og Osame Sahraoui.

– Jeg synes det er kult at vi fra første kamp viser at vi kan kombinere, sier Aron Dønnum til VG.

Legg til Henrik Bjørdal i miksen, for Vålerengas mindre profilerte signering denne sommeren så ut som om han hadde sittet i fotlenker og sett alle tilgjengelige fotballklipp på internett de siste ukene. Bjørdal dunstet av spilleglede og overskudd, var overalt, alltid spillbar, aktiv foran motstandermålet og konstant på løp begge veier.

– Det kan vel kalles en drømmedebut, sier Bjørdal til Eurosport.

Publisert: 13.09.20 kl. 22:18 Oppdatert: 13.09.20 kl. 23:46

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 17 15 2 0 62 – 19 43 47 2 Molde 17 11 1 5 45 – 20 25 34 3 Odd 17 10 1 6 30 – 24 6 31 4 Rosenborg 17 8 5 4 32 – 18 14 29 5 Vålerenga 17 8 5 4 27 – 23 4 29 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk