DEN SATT! Johan Hove jubler over å ha gitt Strømsgodset ledelsen 3–1 mot Rosenborg søndag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Lover mål og scorer: – Liker å legge presset på meg selv

DRAMMEN (VG) Sogningen Johan Hove (20) er så unorsk at han lover scoringer før kamper.

Nå nettopp

Søndag gjorde han det mot Rosenborg – og scoret 3–1-målet som lenge så ut til å skulle bli avgjørende (men det endte 3–3).

– Jeg har gjort det i flere kamper. Jeg liker å legge det presset på meg selv at jeg skal score. Og så lykkes det.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

VG kåret Hove til banens bestemann mot Rosenborg søndag. Der noterte han sin syvende scoring for sesongen.

Men Hove selv var mer opptatt av å snakke om at han endelig fikk sin første målgivende pasning for sesongen. Det var virkelig klasse over måten han spilte gjennom Lars-Jørgen Salvesen til 1–0.

Se høydepunktene fra kampen:

les også Fagermo tror ikke Vålerenga hadde fått Kjartansson uten coronakrisen

– Endelig fikk jeg årets første assist. Jeg har hatt noen pasninger til Salvesen og Moses tidligere i år der de ikke har scoret. Derfor var deilig å se Salvesen sette denne sjansen.

– Fremspillet kom kjapt?

– Ja, jeg snur meg og ser Salvesen - og slår så raskt som mulig. Ballen går akkurat forbi Even Hovland.

– Din beste kamp for sesongen?

– Jeg føler at det går riktig vei. Jeg føler at jeg har vært solid og stødig hele sesongen, men dette er en av de bedre kampene jeg har spilt. Og laget som helhet leverer kanskje årsbeste i 80 minutter, men det er noen øyeblikk som er helt «natta» - og da blir vi hardt straffet for det.

Strømsgodset-trener Henrik Pedersen likte selvfølgelig det han så av 20-åringen på Marienlyst.

les også Se hvem som kom på rundens lag!

– Han er på vei til å bli en dyktig spiller. Han løp mye defensivt, og han blir mer og mer effektiv med ballen. Jeg er stolt av den unge mannen, sier dansken til VG.

Hove er et Sogndal-produkt. Han har kontrakt med Strømsgodset til sommeren 2022.

– Tenker du utenlands?

– Selvfølgelig er det en drøm, men nå handler det bare om Strømsgodset.

PS! Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 15.09.20 kl. 13:40

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 17 15 2 0 62 – 19 43 47 2 Molde 17 11 1 5 45 – 20 25 34 3 Odd 17 10 1 6 30 – 24 6 31 4 Rosenborg 17 8 5 4 32 – 18 14 29 5 Vålerenga 17 8 5 4 27 – 23 4 29 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk