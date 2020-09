SER VIDERE: Jens Petter Hauge vil videre, kanskje reiser han nå, kanskje etter sesongen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Glimt-profilen Hauge: – Det er lettere å reise nå

BODØ (VG) Jens Petter Hauge (20) har snakket mye med kompisen sin om hva han bør gjøre nå, hvordan han bør velge i avgjørelsen rundt det neste steget i karrieren. Og «kompisen» var i samme situasjon i fjor høst – Håkon Evjen (20), han som holdt Hauge ute fra Glimt-laget ...

Nå nettopp

I fjor høst, i Bodø, var det Håkon Evjen alle snakket om, etter en fantastisk sesong som førte den tekniske kantspilleren til AZ Alkmaar. Hauge, han var det de færreste utenfor Bodø som hadde hørt om.

Evjen forsvant. Erstatteren var allerede på plass.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Du kan aldri være sikker på at du har den rette erstatteren når noen reiser. Men med Jens Petter var vi sikre, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG.

Nå, etter en minst like god sesong som «kompisen» kan Hauge fortelle om «klubber som spiller i Champions League og Europa League – og serievinnere fra store fotballnasjoner» – som har vist interesse for ham.

Så fort kan det altså gå i fotball. Et år er lenge ...

Nå er det ikke interessen det står på, det er valgene Hauge må ta – både når det gjelder type klubb og tidspunkt for å reise.

Men en ting er sikkert, som Hauge innrømmet overfor VG søndag kveld:

– Det er lettere å reise nå, når jobben er gjort, enn det var i sommer. Da følte jeg ikke at tidspunktet var det rette. For dette Glimt-eventyret ville jeg ha med meg – og nå føler jeg at uansett når jeg drar, om det er nå eller etter sesongen, så har jeg bidratt så Glimt vinner seriegull for første gang, sier Hauge, der han står på Aspmyra, sliten, men glad etter nok en seier – som fører Glimt 18 poeng foran lag nummer to, med 11 kamper igjen å spille.

les også Se hvem som kom på rundens lag!

– Kan noen ta dere igjen?

– Nei, svarer Hauge – kontant. Han føler seg helt sikker på at Glimt vinner. Derfor er også tanken på utlandet og en større klubb mer fristende enn noen gang, etter at han har gjort «jobben», 22 målpoeng så langt er det blitt. Og noen imponerende kamper i Europa.

– Den viktigste jobben er gjort. Nå er det kanskje på tide å komme seg videre, sier han til VG.

– Hvordan tenker du angående klubb, valg – og hvem snakker du med?

– Jeg har noen krav jeg også, og jeg har snakket med mange om dette, de jeg spiller sammen med på landslag, om hvilke steg som bør tas. Blant annet Håkon Evjen, han er jo en god kompis av meg.

PRISVINNER: Håkon Evjen vant prisen både som årets unge spiller og årets spiller i 2019 – så reiste han til Nederland. Foto: Fredrik Hagen

– Hva mener du med krav?

– At sjansen er stor for at jeg får spilletid, med en trener som har tro på meg. Du kan jo aldri bli sikker på at du tar det rette valget, men de to tingene er viktige, sier Hauge – som vet at kompis Evjen sitter mye på benken i AZ Alkmaar.

Akkurat det frister ikke ...

Kjetil Knutsen sier til VG at Glimt har mye å takke Hauge for, og at klubben derfor skal være raus overfor spilleren, som fyller 21 i neste måned, hvis det kommer et godt tilbud.

– Timingen må være der for begge. Kanskje er det nå, det kan faktisk være at det er nå, sier Kjetil Knutsen.

Hvis noe skal skje, så bør det skje neste uke. De fleste overgangsvinduene stenger 1. oktober.

– Det skjer noe hele tiden, sier Jens Petter Hauge – lurt.

Publisert: 28.09.20 kl. 04:39

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 19 17 2 0 67 – 20 47 53 2 Rosenborg 19 10 5 4 36 – 20 16 35 3 Odd 19 11 2 6 36 – 28 8 35 4 Molde 19 11 1 7 46 – 23 23 34 5 Vålerenga 19 9 5 5 29 – 26 3 32 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk