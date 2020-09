Kommentar

Ta noen små sjanser nå, Lagerbäck

Av Knut Espen Svegaarden

BØR FÅ SJANSEN: Bodø/Glimts Ulrik Saltnes (til venstre) og Jens Petter Hauge (med ballen). Foto: Bjørn Steinar Delebekk

BODØ (VG) Det er et godt uttrykk som heter «det er for sent å lære ei gammel bikkje å sitte». Kanskje er det for sent i livet for at Lars Lagerbäck (72) tar noen sjanser, etter å ha spilt ganske safe i hele sin karriere, men det er lov å håpe.

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I dag er det 10 dager til Norge møter Serbia på Ullevaal stadion, den viktigste landskampen for nasjonen på fem år, da Ungarn sto mellom Norge og EM 2016. Det er ventet at kampen, som kan gi Norge en finale om å komme til EM 2021, vil bli tett og jevn.

Derfor er laguttaket til Serbia-kampen ekstremt viktig. Men uttaket av troppen er minst like viktig. Det skal spilles tre landskamper på en uke, de to andre mot Romania og Nord-Irland i Nations League på Ullevaal. Det er tøffe tak for tiden, for spillere som allerede har en kamp-belastning som er temmelig utmattende.

les også Glimt må tape seks av de 11 siste for å «miste» gullet

Til tre kamper bør det tas ut mange spillere. Lars Lagerbäck fortalte tidlig i sin karriere som norsk landslagssjef at han alltid, så tidlig som mulig, prøver å finne en «stumme», som svenskene kaller det.

Vi kaller det «stamme», og den har Lagerbäck funnet, han liker stammen sin, og han gjør ganske sjelden endringer. Han verner om sine, noe jeg i stor grad støtter landslagssjefen i.

Lars Lagerbäck er redd for å ta sjanser når han har funnet en etablert gruppe. Han vet hvor mye et godt miljø, spillere som passer godt sammen, har å si for resultater i mindre fotballnasjoner.

les også Glimt-sjefen om Hauge-budene: – Vi har en god dialog

Det er her jeg mener svensken bør ta litt sjanser nå. Det kan stå på et riktig bytte med den rette spilleren denne gangen. Det er ikke noe returoppgjør, kun én kamp, vinneren tar alt.

Bodø/Glimts Jens Petter Hauge (20) bør få tillit i denne troppen, selv om han er en del av en motsetning for Lagerbäck.

For ofte møtes to spillestiler, ved et laguttak. Lars Lagerbäck spiller 4–4–2 med alle lag han har ansvaret for. I Norge spiller mange lag 4–3–3, som gir litt andre spillertyper. Og som igjen gjør at Lagerbäck ikke velger spillere som «Jostein Jaastein fra Manglerud» mener han bør ta ut.

les også Milan-manageren om Hauge: – Holder et høyt internasjonalt nivå

Men mot Serbia kan Norge trenge en Hauge-type, en spiller som har vist internasjonalt at han kan gjøre det uventede, som kan skape ubalanse, som er såpass uforutsigbar at forsvarsspillere «hater» ham. Kanskje bør Lagerbäck ta med både Hauge og Tokmac Nguen, en annen spiller som kan skape ubalanse. For det er ikke sikkert at det holder med bare å ligge i «rammen» mot Serbia, det kan hende at Martin Ødegaard ikke lykkes, og det kan hende at Mohamed Elyounoussi ikke har dagen, at Norge ikke får ballen fram til «superspissene» sine.

Da kan det være godt å ha både Nguen og Hauge i bakhånd. Og hva har vi/Lagerbäck å tape på det. Dette er ikke typer som forsurer miljøet, det vet jeg.

GLEDER SEG: Landslagssjef Lars Lagerbäck (til høyre) og hans assistent Per Joar Hansen – før laguttaket mandag. Foto: Frode Hansen

«Patrick Berg – helt sikkert. Og så bør Jens Petter med», sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til meg etter Glimts kamp mot Vålerenga søndag kveld. Det er ikke ofte Knutsen tyr til slike ord, men han føler seg sikker på at begge er klare.

For egen del ville jeg tatt med Ulrik Saltnes også, en spiller som kan være den poeng-spilleren Lagerbäck trenger, som kan komme bakfra på de dype løpene – og også skape ubalanse hos motstanderen, som Hauge gjør, men Saltnes gjør det på en annen måte.

Ja, både Berg, Hauge og Saltnes er 4–3–3-spillere. Ja, de dominerer i en liga som Lagerbäck aldri har forholdt seg veldig til, på grunn av nivået. Men alle som har sett disse spillerne mye, de vet at Glimt-trioen er klare.

Kanskje hadde det ikke vært feil at det ble en firkløver, med stopperen Marius Lode som sistemann. Norge trenger midtstoppere, som både er kloke, duellsterke og har fart.

Ta noen sjanser nå, Lagerbäck.

Du har ingen ting å tape på å inkludere disse spillerne i en tropp, som alltid har hatt mange spillere med ganske like ferdigheter.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: 28.09.20 kl. 08:47 Oppdatert: 28.09.20 kl. 08:59