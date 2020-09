SUPPORTERE: Fansen hadde møtt opp i et stort antall da Andrea Pirlo ledet sin første Juventus-trening for en snau måned siden. Foto: Riccardo Giordano / IPA / IPA Milestone

Sølv er nederlag for Pirlo

Verdens kanskje kuleste fotballspiller er blitt plutselig blitt trener for Juventus. Andrea Pirlo (41) vet at bare gull er godt nok.

Serie A starter i helgen, og den nye Juventus-sjefen har kameraene rettet mot seg, trolig iført munnbind med klubbens logo.

– Det er utvilsomt noe vakkert over å se en av de flotteste fotballspillerne, med et av de klokeste fotballhodene, de siste årene på sidelinjen som trener. Men at det er et sjansespill for Juventus sin del, er det vel ingen tvil om, sier Even Braastad, kommentator på Strive og halvparten av podkasten «Støvelball».

– Pirlo har ingen erfaring og kommer inn i et miljø hvor annenplass ikke bare er et nederlag, men noe de snart må ha glemt hvordan føles.

Juventus jager sin 10. strake Serie A-tittel i 2020/21. Pirlo selv var med på å vinne de fire første av disse som spiller for «Den gamle dame» i Torino.

FIN FOT: Andrea Pirlo fotografert for Juventus i kamp med Mario Mandzukic i en Champions League-kamp i 2014. Foto: Massimo Pinca / AP

– Hva synes fansen om at Pirlo er blitt trener?

– Det er nok litt delt. Pirlo som type er naturlig nok ekstremt populær, men samtidig er det nok en del som er skeptiske til å gi ham hovedansvaret allerede nå, svarer Even Braastad.

Det skal ha vært Juventus-presidenten selv, Andrea Agnelli (sønn til avdøde Umberto Agnelli), som valgte Pirlo som ny hovedtrener i klubben.

Midtbanelegenden la fotballskoene på hyllen i 2017 og har siden startet på en trenerkarriere som inntil nå har vært Juventus' U23-lag.

Som spiller var han blant annet kjent for sin utrolige frisparkfot. Både for Juventus og Italia banket han ballen direkte i mål fra frispark. I sin biografi beskriver Pirlo hvordan han klarte å utvikle skuddfoten sin.

Pirlo ble verdensmester med Italia i 2006. Han har vunnet serie A to ganger med Milan og fire ganger med Juventus. Med Milan ble han også to ganger Champions League-vinner. Han avsluttet sin aktive karriere med å spille tre år for New York City.

Han tjente selvfølgelig gode penger som fotballspiller, men er også rik takket være familieselskapet som driver med metall, og han har også sin egen vingård, som produserer 15.000–20.000 flasker i året.

Gennaro Gattuso uttalte en gang at «når jeg ser Andrea Pirlo spille, når jeg ser ballen i føttene hans, spør jeg meg selv om jeg egentlig kan betraktes som en fotballspiller».

Pirlo har overtatt en sterk tropp, men der nøkkelspillere er over fotballens middagshøyde. I Champions League ble Juventus slått ut av Lyon allerede i åttendedelsfinalen. Blir det tøft å vinne også Serie A denne sesongen?

– Jeg synes det er ekstremt vanskelig å skille Juventus og Inter nå, sier eksperten Even Braastad.

– Begge troppene ser sterkere ut enn før seriestart forrige sesong. Må jeg velge, sier jeg Juventus. Ren og skjær rutine, Dejan Kulusevski og brasilianske Arthur inn og Giorgio Chiellini med hele sesongen. Men det finnes mange gode argumenter for at dette blir Inters sesong, mener Braastad.

Han tror Atalanta og Milan følger med som de to siste topp fire, med Napoli som nærmeste og tøffeste utfordrer om fjerdeplassen for Milan.

VGs tabelltips:

1. Juventus.

2. Inter.

3. Atalanta.

4. Napoli.

5. Lazio.

6. AC Milan.

7. AS Roma.

8. Torino.

9. Fiorentina.

10. Sampdoria.

11. Bologna.

12. Cagliari.

13. Sassuolo.

14. Hellas Verona.

15. Udinese.

16. Parma.

17. Genoa.

18. Benevento

19. Crotone.

20. Spezia.

VGs tips: Fiorentina – Torino

Dette er sesongens åpningskamp lørdag kveld. Fiorentina går inn i den nye sesongen med noe mer optimisme. Firenze-klubben havnet på tabellmidten i fjor, men rundet av med fire seirer på seks. Laget har levert i treningskampene med ni strake seirer.

Torino berget seg så vidt unna nedrykk. Il Toro vant kun tre av 19 siste matcher – og alle var hjemme i bilbyen. I Ingen av de ti siste bortekampene klarte Torino å stenge buret.

Det er alltid her og nå som teller mest i oddssammenheng – og ikke hva som skjedde i «gamle dager». Men Torinos manglende flyt ute mot Fiorentina er verdt å nevne. For gjestene har ikke vunnet her siden oktober 1976.

Vårt singleforslag er hjemmeseier til 1,80 i odds. Spillestopp er kl. 17.55 og Strive sender kampen.

Publisert: 18.09.20 kl. 17:48

